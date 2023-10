Sánchez, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press

El Congrés no espera fixar abans del novembre el debat d'investidura del candidat del PSOE a la Presidència, Pedro Sánchez , però el PP insisteix que la presidenta de la Cambra, la socialista Francina Armengol, ja ha d'anunciar una data. El topall és el 27 de novembre, quan es dissoldran les Cambres si ningú aconsegueix ser investit.

Després de la fallida investidura de l'aspirant popular, Alberto Núñez Feijóo, el Rei va designar el passat dia 3 el president del Govern en funcions i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, per a una nova investidura, si bé ja ha passat una setmana i la presidenta del Congrés encara no ha fet conèixer una data.

El mateix dia de la designació del Cap de l'Estat, la mateixa Armengol va recalcar que fixaria el debat d'investidura de Sánchez quan la negociació estigui "madura" i que, en tot cas, ara no era urgent posar data perquè el rellotge institucional per al cas que fos necessària una repetició electoral ja es va activar amb la primera votació de la candidatura de Feijóo, en referència a aquest límit del 27 de novembre.

SÁNCHEZ, EN PLENA NEGOCIACIÓ

Per part seva, Sánchez està en plena ronda de contactes amb els diferents partits amb representació parlamentàries. S'ha reunit ja amb Sumar i el PP, i els propers dies té previst fer el mateix amb la resta de forces polítiques, totes menys Vox.

En aquest context, Armengol segueix sense tancar una data, malgrat que el PP li exigeix que ho faci immediatament, com va fer amb Feijóo, quan va anunciar el debat d'investidura l'endemà que el Rei el designés com a candidat malgrat que la sessió es va celebrar tres setmanes després.

"El Congrés forma part d´un poder diferent del del Poder Executiu, i, per tant, la presidenta té l´obligació de fixar la data perquè l´encàrrec està fet", ha recordat aquest dimarts la portaveu parlamentària del PP, Cuca Gamarra, que sosté que el calendari per a un procés d'investidures en què hi pugui haver diferents candidats "no pot quedar en mans d'un".