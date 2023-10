El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, compareix en una roda de premsa després de la reunió entre el secretari general del PSOE i president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López , ha avançat que hi haurà "discreció absoluta" durant la negociació dels acords per a la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez . A més, ha negat que ja existeixi un acord per a una amnistia als implicats en el procés: "No hi ha guisat", ha expressat.

En una roda de premsa al Congrés aquest dimecres, després que Sánchez es reunís amb els portaveus del BNG, Néstor Rego i PNB, Aitor Esteban, López ha afirmat que aprecia voluntat d'acord per recolzar la reelecció de Sánchez.

Així, ha ajornat sense data les explicacions promeses per l'Executiu i pel mateix Sánchez, que va afirmar que fixaria posició sobre l'amnistia un cop escoltés els grups parlamentaris en una ronda de contactes que s'acaba aquest divendres.

LA SETMANA QUE VE, CONTINGUTS CONCRETS



López ha assenyalat que després d'aquesta primera presa de contacte, a partir de la setmana que ve es començarà a parlar de "continguts concrets" amb els grups parlamentaris, però ha avançat que hi haurà "discreció absoluta".

Respecte a l'amnistia ha indicat que en parlaran "quan hagin de parlar" perquè de moment "ni tan sols hi ha guisat", segons ha indicat per expressar la manca d'un acord tancat.

López responia així en ser qüestionat sobre unes declaracions del portaveu del PNB que va afirmar que quan hi ha moltes mans en un guisat aquest pot perillar, una crítica al dictamen sobre l'amnistia que presentarà aquest mateix dimarts a la tarda Sumar, la formació de la vicepresidenta segona en funcions Yolanda Díaz.

"No és que no estigui al foc és que no hi ha guisat, per tant no és que hi hagi moltes mans sinó que ni tan sols hi ha guisat", ha respost el portaveu del PSOE.

BUSQUEN UN ACORD PER A QUATRE ANYS



Finalment ha insistit que "no n'hi ha prou" amb un acord d'investidura sinó que busquen tancar un acord perquè hi hagi govern durant els propers quatre anys i, per tant, això negociaran a partir de dilluns.

Després de la primera ronda en què Sánchez s'està reunint personalment amb els grups parlamentaris, a partir de la setmana que ve prendrà el relleu la comissió negociadora del PSOE en què hi ha la ministra d'Hisenda en funcions i vicesecretària general del PSOE, María Jesús Montero i el secretari d'Organització, Santos Cerdán.

També els ministres en funcions, Félix Bolaños, Pilar Alegría i Isabel Rodríguez, els diputats Óscar Puente i José Ramón Besteiro i Hana Jalloul, que pertany a l'Executiva Federal.