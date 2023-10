L'informe encarregat per Sumar a experts juristes sobre l' amnistia defensa que la seva possible aplicació garanteix la igualtat davant la llei i justifica la posada en marxa pel benefici social que comporta a l'hora de resoldre un conflicte entre Catalunya i l'Estat , atès que la via penal desplegada al seu dia va ser "ineficaç" i va agreujar el problema amb "una contundent repressió penal i per la falta de proporcionalitat".

La vicepresidenta segona del Govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, intervé al fòrum de 'La Vanguardia' sota el títol 'El futur de l'esquerra' a l'Icab, a Barcelona.

Així consta al document de 40 pàgines i les línies mestres de les quals es presenten a Barcelona, per recolzar que la mesura és la segona fase del camí ja emprès amb els indults als líders independentistes, fitada temporalment i incidint en la seva excepcionalitat. I postulen que una futura llei d'amnistia ajudarà a la reconciliació d'un conflicte, els primers símptomes dels quals ja daten a la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut.

"En el marc de les opcions polítiques legítimes hi ha l'articulació d'una política criminal que tingui en compte el cost social del conflicte polític català i aposti per contribuir a la seva superació mitjançant l'enúncia a la persecució penal de certs delictes", reflexiona aquest dictamen elaborat cinc juristes.

UTILITAT SOCIAL



En aquest document , expliquen que s'han produït amnisties de tipus no polític, com les fiscals en el cas d'Espanya per a l'afloració de "diners negres", però que "major utilitat social" cal atribuir a les "amnisties polítiques", que solen dictar-se després d'un canvi de règim, com la Llei espanyola del 1997, o "superar un determinat conflicte polític sense que la Constitució hagi patit cap transformació".

En aquest últim cas, al·ludeix al cas de la normativa aprovada pel Parlament anglès relativa al conflicte nord-irlandès, els paràmetres del qual són "molt diferents" a l'amnistia que defensen promulgar a Catalunya, en al·lusió que el cas irlandès va implicar grups armats com la Força Voluntària de l'Úlster i l'Exèrcit Republicà Irlandès (IRA).

D'altra banda, el dictamen del grup d'experts de Sumar apunta que el punt d'inflexió que va iniciar el conflicte va ser la sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar part de l'Estatut del 2006 , com la menció a la realitat nacional de Catalunya, aprovat al Parlament i validat per referèndum, a instàncies del recurs del PP.

A parer seu, aquesta "discordança" entre la decisió del TC i el resultat de la consulta a la reforma estatutària va ser el motiu esgrimit perquè el 2013 el parlament català aprovés una resolució que cridava a explorar el procés d'exercici del "dret a decidir ", sense que en cap moment es plantegés utilitzar "la violència com a instrument de negociació" amb l'Estat.

Després, emfatitza que dos fets essencials més va ser el rebuig del Congrés a la proposició de llei del Parlament per celebrar referèndums sobre el seu futur polític i el recurs d'inconstitucionalitat pel Govern, durant l'etapa del PP, a la llei de consultes populars no referendaries a Catalunya, el gruix del qual va ser declarat després contrària a la Carta Magna.

I malgrat això remarca que es va convocar per la Generalitat la consulta del 9-N, desenvolupada de manera "pacífica" , mentre que el 2015 es va reformar la llei orgànica del Tribunal Constitucional, amb l'evident intenció de convertir en delictes de desobediència la insubmissió a les seves resolucions com a resposta als

"incompliments" d'aquest tenor que havien tingut lloc a Catalunya

Un "clima de creixent tensió política" que va derivar a la famosa resolució del Parlament del 2017, "en clar incompliment de la Constitució vigent i com a desafiament a les institucions de l'Estat", provocant un conflicte "jurídicament greu", com van deixar clar diferents resolucions .

"FRACÀS" DE LA VIA PUNITIVISTA



I després relata que la declaració unilateral d'independència que va portar com a resposta l'aplicació, després d'acord al Senat, de l'article 155 de la Constitució per suspendre l'autonomia de Catalunya en diversos aspectes, mesurada "eficaç" per neutralitzar aquesta declaració.

Per tant , el grup d'experts recollits per Sumar conclouen que "existien" a l'ordenament jurídic "vies alienes" al Dret penal per resoldre el "conflicte igualment polític" i desgrana que els processos oberts als tribunals pel 'procés' evidencien el "fracàs" de la via "punitivista".

Així, el dictamen recalca que l'acusació sota el delicte de rebel·lió per part de la Fiscalia ja va ser fortament contestada per diversos juristes, quan aquest tipus se sustenta sobre l'element d'una actuació violenta i l'absència del qual, raona el text, era evident en aquest cas.

Posteriorment, al·ludeix a la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes pel delicte de sedició, "no poc greu", sota el supòsit d'un alçament tumultuari, malgrat que interpreten que a la mateixa decisió de l'alt tribunal va quedar provat que els condemnats mai no van pretendre assolir la independència per la via de la inconstitucionalitat, sinó com un element de negociació amb l'Estat.

"La resolució penal del conflicte generat a Catalunya (...) va suposar l'expressió d'una política criminal que es va servir d'una aplicació molt discutible de la normativa penal vigent, sense explorar altres alternatives menys aflictives", aprofundeix el dictamen. De fet, subratlla que la reivindicació de la independència de Catalunya o del dret d'autodeterminació "no pot constituir delicte en un sistema de democràcia no militant com el que estableix la nostra Constitució", al·ludint a la doctrina del mateix Suprem en diverses resolucions.

NOU GIR I CONFIANÇA EN LES VIES POLÍTIQUES



Mentrestant, el dictamen d'aquest grup de juristes al·ludeix que hi ha una nova orientació "divergent" de la via punitivista esmentada amb el nou Executiu i que es plasma en la derogació del delicte de sedició.

L'eliminació d'aquest tipus penal va suposar, d'acord amb aquests juristes, un gir a favor d'una resolució política del conflicte, seguit amb la concessió d'indults als polítics condemnats pel procés, per això l'amnistia se situaria en una segona fase en aquest nou rumb on l'Estat "renuncia a la utilització de l'aparell punitiu i confia en la utilització d'eines polítiques".

Per tant, el dictamen de Sumar desgrana que l'actual legislatura és "idònia" per limitar l'aplicació de l'amnistia des del 2013 fins al 17 d'agost del present any, moment en què es constitueixen les Corts Generals, incidint que la Constitució dóna suport a aplicar-la i quan la via punitivista del conflicte català, recolzada de manera controvertida en tipus penals ja derogats, va ser "ineficaç".

Així, insisteixen que una vegada desapareguda la sedició l'amnistia és adequada per pacificar el conflicte polític perquè "compleix totalment aquest postulat del major benefici social", tenint en compte que en absolut es tracta de "despenalitzar conductes" sinó de "situar a aquest marge temporal la comissió de certs delictes i enllaçar-ho amb un context de reivindicació política”. I per tant reivindiquen aquesta mesura de gràcia com a element pacificador quan “no són delictes de sang”.