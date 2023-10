Sánchez mira Rufián en una sessió del Congrés. Foto: Europa Press

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, continua buscant suports per a la investidura . Per això, aquest dimecres 11 d'octubre es reuneix amb el líder d'Esquerra Republicana a Madrid, Gabriel Rufián , en el marc de la ronda de contactes que duu a terme des de fa dies amb les forces amb representació al Congrés excepte Vox.

Després de les reunions de dimarts 10 passat amb BNG i PNB, el portaveu parlamentari socialista, Patxi López, va assegurar que en aquestes trobades els grups no estan traslladant mesures concretes, sinó més aviat "orientacions i indicacions de per on aniran les negociacions, que s'iniciaran més concretes la setmana que ve".

De fet, López ha dit que la intenció del PSOE és assolir " no només un acord d'investidura, sinó de legislatura".

Divendres que ve 13 tancarà la seva ronda de contactes per a la investidura amb la portaveu parlamentària d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua, i la de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras.