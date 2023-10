El portaveu d' ERC al Congrés, Gabriel Rufián , ha traslladat aquest dimecres al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez , que perquè el seu partit doni suport a la seva investidura, a més de l'amnistia, hi ha d'haver un compromís que el conflicte polític es resoldrà mitjançant una votació, així com una solució al “dèficit fiscal” català i als problemes de Rodalies a Catalunya. A més, ha deixat clar que ara només estan negociant el seu eventual suport a la investidura, no als Pressupostos per al 2024 ni de bon tros un pacte de legislatura.

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, al seu escó

Així ho ha dit en la compareixença que ha protagonitzat després de la seva entrevista amb Sánchez, en què també ha participat el ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños. A diferència del que ha passat amb el PNB i Coalició Canària, en aquesta cita no hi ha estat la ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero.

Rufián ha definit com a "exigents" però "raonables" les condicions que posa ERC per recolzar la investidura i ha evitat donar detalls sobre l'estat de les negociacions apel·lant que la discreció és imprescindible perquè fructifiquin: "Desconfieu de qui parla molt, fa quatre anys no es parlava tant i va sortir bé", ha deixat anar Rufián, reivindicat diverses vegades l'acord per a la creació d'una taula de diàleg sobre el conflicte polític que els va portar a abstenir-se a l'anterior investidura de Sánchez.

"Els vots d'ERC se suen", ha asseverat, incidint que, encara que el PSOE busca un acord de legislatura, ells aniran negociant, com sempre, "partit a partit". "La investidura és un partit i els Pressupostos seran un altre partit, el vot d'ERC no es pot avançar" ha dit, avançant això sí que si arriba el moment de negociar uns comptes públics seran "exigents, raonables i responsables". També ha afirmat que "qui cregui que pot pactar amb ERC una legislatura desconeix" la seva manera de treballar.

TRES CARPETES: REPARACIÓ, URNES I DÈFICIT FISCAL



Pel que fa a les condicions per a la investidura, la primera és la "reparació" de tot allò derivat del 'procés' i la segona un compromís que "la resolució del conflicte polític ha de ser en una urna". "Entenem que hi pot haver altres solucions, però estem a l'espera des de fa força anys i no arriben. La nostra és votar", ha dit.

Rufián ha apuntat que parlen sobre l'amnistia amb el PSOE des de la mateixa nit electoral del 23 de juliol i que aquesta mesura "cau pel seu propi pes", però ha evitat concretar si la llei que la reculli ha d'estar registrada al Congrés abans de la sessió de recerca. Sí que ha indicat que ERC dóna la mateixa importància a les tres carpetes amb què va a la negociació i que no hi haurà acord si només s'avança en una.

Sobre la petició d'un compromís que la solució al conflicte sortirà d'una votació, ha recordat que el pacte per a la taula de diàleg segellat amb el PSOE fa quatre anys ja contemplava una votació. En concret, aleshores es va pactar que els acords aconseguits en aquesta taula serien sotmesos "si escau a validació democràtica a través de consulta a la ciutadania de Catalunya, d'acord amb els mecanismes previstos o que puguin preveure's en el marc del sistema jurídico-polític ".

EL REFERÈNDUM DEIXARÀ DE SER UNA QUIMERA COM HO VA SER L'AMNISTIA



Preguntat expressament si a la seva formació li valdria ara també amb una menció vetllada a un hipotètic referèndum similar a la del 2019, el portaveu s'ha limitat a contestar: "És bo que reivindiquem que fa quatre anys es va aconseguir una cosa que semblava impossible. Si seguim així segurament puguem avançar”.

"Fa quatre anys parlar d'amnistia era una quimera, és força probable que, d'aquí algun temps, parlar de referèndum, ja no sigui una quimera, tot depèn de la força que tinguem", ha dit, en un altre moment de la roda de premsa.

Rufián s'ha negat a oferir més detalls per tal de discreció i ha volgut marcar distàncies amb la "incontinència verbal" que aprecia en altres formacions. Preguntat expressament sobre el dictamen jurídic sobre l'amnistia presentat per Sumar ha comentat que a ERC li sona perquè "és exactament la mateixa" que ells van plantejar el 2021.

Es referia a la proposició de llei que els partits van independitzar van registrar el 2021 que buscava amnistiar totes les conductes relatives al 'procés' des de 2013, incloent per tant la consulta sobiranista del 9N de 2014 i el referèndum de 2017. Aquell text va ser titllat pels lletrats i el va tombar la Mesa del Congrés, amb el vot del PSOE.