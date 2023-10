El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha demanat al PP que deixi d'usar la guerra oberta entre Israel i Hamàs per "atacar" el Govern en funcions i intentar treure "rèdit polític" perquè, segons ell, "això és de carronyaires". En concret, ha assenyalat la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, a qui acusa d'estar traspassant amb aquest assumpte "tots els límits de la decència política".

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López @ep

López ha respost així, en roda de premsa a la Cambra Baixa, després de ser preguntat pel fet que encara la vicepresidenta segona en funcions i líder de Sumar, Yolanda Díaz, no hagi condemnat l'atac de Hamàs en territori israelià.

En aquest sentit, només ha comentat que la posició del Govern sobre aquest assumpte la marca el president en funcions, Pedro Sánchez , i el Ministeri d'Exteriors, que han manifestat la seva condemna "absoluta" als atacs terroristes de Hamàs.

"JA ESTÀ UNA MICA FART"



I, tot seguit, ha carregat contra el PP, a qui ha recriminat que estigui usant també aquest conflicte per anar contra l'Executiu. "Ja està una mica fart de la utilització d'aquest assumpte per atacar l'adversari", ha emfatitzat.

En concret, López ha dirigit els seus dards contra la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que creu que "ha traspassat totes les línies de la decència política i moral" per utilitzar la notícia, ja desmentida, d'uns nadons decapitats a Israel per "atacar a Sánchez". "No tot s'hi val en política --ha dit--. Ja n'hi ha prou".

Ayuso es va fer ressò aquest dimarts a la xarxa social 'X' d'una notícia falsa, filtrada per un canal israelià, en què es parlava que els militars israelians havien trobat prop de 40 nadons assassinats per Hamàs que va acompanyar del comentari següent: " 40 nadons decapitats i el govern de Sánchez va a l'equidistància entre els terroristes i les víctimes".

És per això que López ha reclamat al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "posi límits" a Ayuso però també a altres companys del partit que, segons la seva opinió, "s'estan lliscant per aquest perillós pendent de l'assenyalament, de l'agitació i de l'enfrontament".

EL GOVERN NO ÉS TIBI



López ha subratllat que no hi ha hagut "cap tebiesa" per part de Sánchez a la condemna als actes terroristes, de solidaritat "absoluta" amb totes les víctimes, de petició del cessament de la violència "indiscriminada", d'alliberament de tots els retinguts i segrestats i d'exigència de respecte a la legalitat internacional i als drets humans".

I ho ha fet per denunciar que el PP estigui utilitzant "una cosa tan gran per treure rèdit polític". "Això és de carronyaires", ha dit, visiblement irat, abans d'insistir Feijóo que "Posi fi" a aquesta "preocupant deriva" i que el seu partit s'"apunti a l'educació".