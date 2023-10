Tots els presidents autonòmics del PP , onze, i els del PSOE , tres, acudiran aquest dijous als actes commemoratius del Dia de la Festa Nacional a la madrilenya plaça de Neptú, mentre que el lehendakari, Iñigo Urkullu , i el president català, Pere Aragonès , no hi assistiran, com és habitual. Qui sí que hi assistirà és el president del Govern, i podria acabar sortint xiulat de l'acte pels seus pactes amb els independentistes.

Arxiu - Un militar en un tanc de l'Exèrcit de Terra durant l'acte solemne d'homenatge a la bandera nacional i desfilada militar al Dia de la Hispanitat, a 12 d'octubre de 2022, a Madrid (Espanya). - Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu

Sis dels presidents autonòmics populars s'estrenen en aquesta cita, en què participen les autoritats de l'Estat. Es tracta de Jorge Azcón (Aragó); Marga Prohens (Balears); María José Sáenz de Buruaga (Cantàbria); Carlos Mazón (Comunitat Valenciana); Gonzalo Capellán (La Rioja); i María Guardiola (Extremadura).

La resta de caps dels Executius autonòmics del PP ja són 'veterans' a la desfilada del 12 d'octubre: Juanma Moreno (Andalusia); Isabel Díaz Ayuso (Comunitat de Madrid); Alfonso Rueda (Galícia); Fernando López Miras (Múrcia); i Alfonso Fernández Mañueco (Castella i Lleó).

Els tres presidents autonòmics del PSOE també acompanyaran la resta d'autoritats: Emiliano García-Page (Castella-la Manxa); Adrián Barbón (Astúries); i María Chivite (Navarra).

CLAVIJO, L'ÚNIC NACIONALISTA



Per la seva banda, el president canari, Fernando Clavijo , de Coalició Canària, serà l'únic president pertanyent a un partit nacionalista present a la desfilada. Així, no acudiran els del País Basc ni Catalunya, l'absència dels quals és habitual en aquest acte. Urkullu, en aquesta ocasió, està de viatge oficial al Japó.

A la tribuna d'autoritats, els presidents autonòmics acompanyen Ses Majestats Felip VI i Letizia, el president del Govern, Pedro Sánchez , i els ministres. A més, també hi ha representació d'altres autoritats de l'Estat, de líders de partits polítics i de líders de les Forces Armades.

L'ECO DE L'AMNISTIA

Aquest dia estarà marcat pel ressò de la possible amnistia sobre els líders polítics independentistes catalans que, instrumentalitzat pel PP, podria provocar que el president del Govern acabi sent increpat durant la celebració.

La ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles , ha demanat aquest dimecres al president del PP, Alberto Núñez Feijoó , que no faci política dels possibles xiulets al president de Govern, Pedro Sánchez, a la desfilada del 12 d'octubre, assegurant que aquestes queixes són l'expressió de "mala educació" que van més enllà del president del Govern i van contra la figura del Rei i les Forces Armades.

"Xiulets i xiulets hi ha hagut sempre. Són els professionals els que volen fer soroll" , ha assegurat Robles en declaracions des de la seu de l'OTAN a Brussel·les, on participa en una reunió de ministres aliats. En tot cas, ha avisat que aquests xiulets són una falta de respecte al Rei, "que és qui presideix la desfilada" ia les Forces Armades espanyoles i "a tots aquells que estan desfilant".