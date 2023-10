Garriga també va criticar la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per no celebrar el Dia de la Hispanitat i va afirmar que Vox ha presentat iniciatives perquè les institucions no es desvinculin dels catalans en aquesta celebració nacional. EP

El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha reivindicat el Dia de la Hispanitat aquest dijous davant la "doble amenaça" que veu a l'amnistia i l'Acord de Claredat.

Ho ha declarat als periodistes abans de la manifestació a Barcelona pel Dia de la Hispanitat, amb el diputat de Vox al Congrés Juan José Aizcorbe i el líder de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Gonzalo de Oro.

Ha constatat tres maneres de combatre el separatisme: no negociar-hi; una "consulta a nivell nacional en aplicació de l'article 92 de la Constitució per consultar els espanyols si ha de fer com Portugal, França o Alemanya i il·legalitzar partits que volen trencar la convivència"; i proposar un nou model dEstat.

Per Garriga, el Dia de la Hispanitat "és aquella trobada entre civilitzacions, aquesta gesta històrica d'Espanya en què els catalans van estar", i ha acusat la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona de no celebrar-ho.

Per això, ha dit que el seu partit ha presentat diverses iniciatives a les institucions on està, perquè "que les institucions no donin l'esquena als catalans i celebrin el dia de la Hispanitat, el Dia Nacional d'Espanya".