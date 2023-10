Carrizosa va emfatitzar la importància de la llengua espanyola i va promocionar obres literàries en castellà a la manifestació. EP

El líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha criticat aquest dijous l'absència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i del primer secretari del PSC i cap de l'oposició a Catalunya, Salvador Illa, als actes del Dia de la Hispanitat.

Ho ha dit en declaracions al costat de la diputada de Cs al Parlament Anna Grau abans de participar a Barcelona a la manifestació d'Espanya i Catalans pel Dia de la Hispanitat.

Ha assegurat que és un dia a reivindicar "enfront dels successius governs separatistes" a la Generalitat, i ha afegit textualment que Cs insistirà en la modificació de l'Estatut perquè la llengua pròpia de Catalunya no sigui únicament el català.

Segons ell, el PSC "sempre posa pals a les rodes" a aquesta petició de Cs, a més d'altres propostes del partit, com que el castellà sigui llengua vehicular a l'ensenyament a Catalunya.

Carrizosa ha reivindicat la llengua espanyola com la "majoritària de tots els catalans" i ha destacat que la seva carpa a la manifestació regala llibres com 'Cent anys de solitud' de Gabriel García Márquez i altres d'autors catalans que van escriure obres en castellà com Juan Marsé i Eduardo Mendoza.