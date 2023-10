En el missatge, Feijóo va destacar la dedicació de la Benemèrita al servei d'Espanya i el seu paper essencial en la protecció dels valors fonamentals de la Constitució. EP

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitat el Dia de la Festa Nacional ia la Guàrdia Civil pel dia de la seva patrona, la Mare de Déu del Pilar, alhora que ha agraït la seva tasca per “garantir les llibertats constitucionals i la seguretat".

Així ho ha manifestat aquest dijous Feijóo en una publicació al seu perfil de la xarxa social X, en què ha compartit un missatge del compte oficial de la Benemèrita amb motiu d'aquest 12 d'octubre.

"Des del Partit Popular us donem les gràcies per una vida dedicada al servei del nostre país, per garantir les llibertats constitucionals i la seguretat de tots", ha escrit el president dels populars.

Alhora, ha compartit un missatge del Partit Popular amb motiu del Dia de la Festa Nacional. "Sí a la igualtat, sí a la Constitució, sí a la nostra història, sí a la Transició, sí a la llibertat", diu la publicació que conclou amb un "¡Viva España!".