Les seves declaracions van tenir lloc durant una visita a la Universitat de Bolonya a Itàlia, on va destacar la importància del coneixement, la cultura, les llengües i la unitat europea en contraposició a la celebració centrada a l'Exèrcit i la concepció unilingüe de l'Estat espanyol. EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha elogiat aquest dijous, la llengua i la cultura de Catalunya, "que contrasta amb una manera de celebrar la Hispanitat basada en els exèrcits i en la concepció d'un pensament sobre com és l'Estat espanyol d'una sola llengua, una sola cultura".

"Davant l'ús de la força que avui veiem pels carrers de Madrid, exhibit amb l'Exèrcit, nosaltres apostem pel coneixement, pel saber, per la cultura, per les llengües i per Europa", ha afegit durant el viatge a Bolonya (Itàlia), informa el Govern en un comunicat.

Ho ha dit durant la visita a la Universitat bolonyesa, que ha definit com una de les més antigues d'Europa i "un temple del saber i del coneixement".