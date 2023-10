La foto després de la reunió. Foto: Europa Press

La portaveu de Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua, ha assegurat aquest divendres 13 d'octubre al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, el seu suport a la investidura per "frenar les dretes reaccionàries", però li ha demanat "ambició" per continuar avançant en polítiques socials i laborals així com obrir "un debat al voltant de la plurinacionalitat de l'Estat" i els "drets nacionals" del poble basc.

Així ho ha explicat la formació a través d'una nota de premsa després de la trobada que Aizpurua i el portaveu de la coalició abertzale al Senat, Gorka Elejabarrieta, han mantingut amb l'aspirant socialista la reelecció al Congrés.

Es tracta de la primera reunió que protagonitza Sánchez amb dirigents de Bildu, i, segons la formació, “s'ha desenvolupat en un ambient constructiu i positiu”. "És una altra fita que permet construir un marc de confiança per abordar un cicle de diàleg, negociació i acord", apunten.

La formació independentista basca ha deixat clar que “no especula ni especularà respecte a la seva posició en aquest moment crucial” i ja que, “per sobre de sigles polítiques, la immensa majoria del poble basc va enviar un mandat clar: no permetre que el bloc reaccionari , liderat per PP-VOX, conformés govern".