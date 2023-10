Santos Cerdán, Pedro Sánchez i Míriam Nogueras. Foto: Europa Press

La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueras , ha deixat clar aquest divendres 13 d'octubre el president del Govern en funcions i candidat a la reelecció, el socialista Pedro Sánchez , que el seu partit segueix "lluny" de donar suport a la seva investidura i que no li donaran els seus vots sí que les seves intencions per a Catalunya es limiten a fer "el mateix" que en els últims 4 anys.

Nogueras ha fet pública la postura de la formació en una breu compareixença en català feta a la seu el Congrés després de la reunió que mantinguda amb Sánchez a la mateixa cambra.

El punt de vista de Junts s'ha fet públic en aquesta breu intervenció, fora de la sala de premsa i sense atendre les preguntes dels mitjans de comunicació.

Un dels pocs detalls que ha volgut compartir Nogueras és que ha fet arribar al líder socialista una transcripció de la conferència que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, va pronunciar el 5 de setembre passat i en què va fixar les condicions de la formació hereva de Convergència pel seu eventual suport a la investidura.