La portaveu de Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua / @EP

La portaveu de Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua, ha assegurat aquest divendres al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, el seu suport a la investidura per "frenar les dretes reaccionàries", però li ha demanat "ambició" per seguir avançant a polítiques socials i laborals així com obrir "un debat al voltant de la plurinacionalitat de l'Estat" i els "drets nacionals" del poble basc.

Així ho ha explicat Bildu a través d'una nota de premsa després de la trobada que Aizpurua i el portaveu de la coalició abertzale al Senat, Gorka Elejabarrieta, han mantingut amb l'aspirant socialista la reelecció al Congrés.

Es tracta de la primera reunió que protagonitza Sánchez amb dirigents de Bildu, i, segons la formació, “s'ha desenvolupat en un ambient constructiu i positiu”. "És una altra fita que permet construir un marc de confiança per abordar un cicle de diàleg, negociació i acord", apunten.

La formació independentista basca ha deixat clar que “no especula ni especularà respecte a la seva posició en aquest moment crucial” i ja que, “per sobre de sigles polítiques, la immensa majoria del poble basc va enviar un mandat clar: no permetre que el bloc reaccionari , liderat per PP-VOX, conformés govern".

COMPLIR EL MANDAT DEMOCRÀTIC

"EH Bildu ha tornat a reiterar aquest compromís, perquè complirà, com sempre, aquest mandat. EH Bildu fa el que diu i diu el que fa", assenyala la coalició que lidera Arnaldo Otegi.

En aquest context, garanteixen el seu compromís de complir el "mandat democràtic" de "frenar la ultradreta" perquè, addueixen, això és "condició indispensable per obrir una nova legislatura".

Aquesta nova etapa, afegeixen, ha de servir per "aprofundir en l'ampliació dels drets socials i econòmics" dels treballadors bascos i de la resta del país, per "consolidar polítiques que fomentin la pau i la convivència democràtica" a Euskadi i per obrir" un debat al voltant de la "plurinacionalitat de l'Estat" i "els drets nacionals" dels bascos.

EL VALOR D'AQUESTA CITA

La coalició abertzale ha posat en valor la imatge que la foto de Sánchez reunit amb els seus portaveus trasllada la ciutadania. Segons la seva lectura, "en un context polític on la crispació, el soroll i les males maneres intenten imposar-se al debat polític", aquesta cita reflecteix "una manera d'entendre l'activitat política" i de "situar-se en el moment històric actual" mitjançant "un exercici permanent de responsabilitat i respecte, per sobre d´un altre criteri o interès".

Aquesta "responsabilitat", expliquen, és el que els portarà a fer servir els seus sis vots al Congrés per facilitar un nou govern de coalició liderat per Sánchez.

En aquest context, han traslladat a l'aspirant socialista la seva "plena disposició a tornar a col·laborar amb el desenvolupament i la consolidació d'una legislatura de continuïtat en els aspectes més positius". Això sí, li exigeixen "ambició" també per resoldre les qüestions que, segons ell, segueixen pendents en la democràcia espanyola.