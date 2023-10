Polèmica a Sevilla . La portaveu de Con Podemos-IU , Susana Hornillo, ha mostrat aquest dijous el seu condol per l'"assassinat" de la jove de nacionalitat hispano-israeliana Maya Villalobo Sinvany a mans del grup terrorista Hamàs en l'atac a Israel de dissabte 7 d'octubre i ha lamentat que la convocatòria del minut de silenci a l'Ajuntament de Sevilla hagi "obviat el dolor i el patiment de tantes dècades del poble palestí per una situació d'ocupació i apartheid per part d'un Govern opressor com ho és el d'Israel".

Hornillo ha volgut explicar així que la confluència d'esquerres no hagi "participat" a la foto del minut de silenci , encara que la portaveu hagi estat present a la concentració a la Plaça de San Francisco. A això li ha contestat el delegat d'Urbanisme, el popular Juan de la Rosa, que ha aclarit a Hornillo que la convocatòria d'un minut de silenci era "per una sevillana que ha mort en un atac terrorista".



Abans de formular una pregunta a la Comissió de Control i Fiscalització sobre l'estat d'un solar al Centre de Sevilla, l'ús del qual es preveu que sigui el de zona verda, la portaveu de Con Podemos-IU ha volgut "expressar el meu condol més sentit" a la família i éssers estimats de Maya Villalobo, que ha estat assassinada, i volia expressar la meva solidaritat amb el poble palestí”.



Al minut de silenci han estat familiars de Maya, com el seu oncle patern José María Villalobo, que ha qualificat d'"absurd" i d'"inconsciència tremenda" que la jove, que prestava el servei militar obligatori a la base Nahal Oz, estigués a "primera línia" a Gaza.



Així mateix, ha revelat que Maya tenia "permís" per estar aquest 12 d'octubre passat a Sevilla per celebrar l'aniversari del seu pare . "L'aniversari serà un enterrament", ha dit José María, al·ludint que el pare de Maya ja és a Israel, on serà el funeral de la jove i que hi vivia amb la seva mare.



La família de la jove sevillana Maya Villalobo Sinvany ha emès aquests dies diversos comunicats en els quals ha acomiadat la seva filla "amb molt de dolor i amor". En un dels comunicats difosos a través de les xarxes socials de l'Associació de la Premsa de Sevilla, la família ha mostrat "el nostre pesar i solidaritat amb totes les persones que pateixen. És el que Maya hauria volgut".



"Ella sempre serà a la nostra memòria una nena alegre i plena d'amor, una adolescent desitjosa de conèixer el món, una jove dona enamorada d'Espanya i molt afectuosa amb els pares", han destacat els pares en el comunicat. En ell, han agraït a "els qui han estat pendent, sobretot, a familiars i amics" i han tornat a demanar als mitjans de comunicació que "respectin el nostre dolor i necessitat de privadesa en aquests terribles moments.