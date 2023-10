CONTRA EL TERRORISME DE HAMÀS I CONTRA EL TERRORISME D'ESTAT D'ISRAEL. CP

L' Aliança d'Esquerra Unida d'Espanya (AIREs) ha emès un comunicat en què condemna fermament qualsevol forma de terrorisme que atempti contra la població civil i expressa la seva solidaritat amb totes les víctimes civils, tant a l'atac de Hamàs contra Israel com a la ofensiva israeliana a la Franja de Gaza.

El comunicat diu el següent:

Terrorisme -segons la definició del dret internacional- és l'acte d'atemptar violentament i de manera

indiscriminada contra la població civil per aconseguir fins polítics. En aquesta mesura, tan terrorisme és l'atac del grup de Hamàs contra Israel, com el que està fent aquests dies Israel contra la població de la Franja de Gaza.



AIREs, en el comunicat del 4 de juliol, ja va denunciar amb rotunditat la doble vara de mesurar amb què els governs occidentals tractaven la situació de Palestina: mentre la resistència dels que pateixen la brutalitat de l'ocupant i la despulla de les seves terres és sempre motejada de terrorisme, els continus crims sionistes passen desapercebuts als mitjans de comunicació.



Ara assistim a una guerra mediàtica, paral·lela a la militar, llençada pels sionistes, que no permeten l'entrada de la premsa internacional a Gaza, per poder controlar la informació que s'ofereix a la resta del món; dirigida a formar una atmosfera d'odi contra el poble palestí que justifiqui tots els crims contra ells, els passats i els futurs. El to el marca la declaració governamental israeliana que “són animals i els tractarem com a tals”. Declaració destinada a deshumanitzar l'adversari per poder exterminar-lo sense pietat. Tècnica repetidament usada pels nazis contra els propis jueus al seu moment i que aquests van aprendre d'aquells.



Així, tot el cor mediàtic occidental presenta els colons armats dels assentaments com a innocents

víctimes civils i amaga que Gaza és la presó més gran a cel obert del món, on malviuen dos milions de persones, la major part de les quals no forma part de cap milícia armada i, a diferència dels habitants dels kibutzim, no posseeixen armes . Aquests milions de persones no semblen interessar a Occident, encara que sí a la resta del món.



Davant de tot això, l'Aliança de l'Esquerra Republicana d'Espanya –AIREs manifesta: