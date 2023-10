En una entrevista a Ser Catalunya, Solanilla va lamentar la dramàtica situació provocada pel conflicte entre Hamàs i Israel, qualificant-la d'injusta i destacant que la població civil no ha de patir les conseqüències dels actes d'un grup terrorista. EP

El comissionat de Relacions Internacionals i Promoció de Ciutat de Barcelona, Pau Solanilla, ha reconegut aquest dissabte el “gran impacte emocional” del missatge de comiat rebut per part de l'Ajuntament de Gaza.

"És injust i també per això estem fastiguejats", ha afegit Solanilla sobre la situació que ha considerat dramàtica, pel conflicte entre Hamàs i Israel, en una entrevista a Ser Catalunya.

Solanilla ha defensat que "la població civil no ha de pagar pels crims d´un grup terrorista" i ha defensat la tradició de 25 anys de cooperació entre Barcelona i Gaza.

A través d'un missatge aquest divendres, el responsable de Cooperació Internacional i tècnics de l'Ajuntament de Gaza s'han acomiadat dels seus homòlegs de l'Ajuntament de Barcelona: “Moltes gràcies. Ha estat un plaer treballar amb vosaltres durant els darrers anys juntament amb els vostres companys. Que Déu ens descansi en pau”.

"No sé si podrem mantenir-nos en contacte els propers dies, així que si us plau, digueu de nosaltres a les generacions properes, si ja no existim, que bonic i encantador era el poble de Palestina i com estava afiliat a la seva terra i a la seva causa", afegia el missatge.