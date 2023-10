L'expresident de la Generalitat Valenciana. Foto: Europa Press

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat condemnar l'expresident de la Generalitat valenciana Francisco Camps , a qui ha definit com el "pacient zero" que va possibilitar la "parasitació i la colonització" de la trama Gürtel a l'administració autonòmica.

Així s'ha expressat la fiscal Concepción Nicolás durant l'exposició del seu informe final al judici que se segueix a l'Audiència Nacional per les presumptes irregularitats en l'adjudicació a Orange Market, una de les empreses de Gürtel , uns fets pels quals sol·licita un any de presó per a Camps.

A la recta final de la vista oral, que va arrencar fa 10 mesos, la Fiscalia ha posat el focus en la relació del responsable d'Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes , amb Camps per explicar l'arribada de la trama a València i per demanar-ne una "resposta" d'acord amb les "conductes greus" que al seu parer han quedat demostrades.

Per al Ministeri Públic, la "proximitat i l'abús de la relació" entre tots dos per part del Bigotes "va possibilitar" que aquest últim "pogués contractar i tenir accés a les conselleries", fet que "explica l'inici de les contractacions" que són al punt de mira. "El president va intervenir per desfer els possibles obstacles", ha afegit la fiscal.

"El grup criminal, que és el grup Correa, desembarca i colonitza a les institucions públiques. Com ha quedat demostrat, (el líder de la Gürtel Francisco) Correa va crear un sistema de corrupció institucional. Parlem de la parasitació i colonització de la Generalitat valenciana "S'instal·len les empreses de Correa a través d'un pacient zero que és Francisco Camps, que li va oferir anar-se'n a València", ha detallat la Fiscalia.

DEMANA UNA "SENTÈNCIA CONDENATÒRIA"

En relació amb els grans esdeveniments, Anticorrupció ha sostingut que es va tractar d'un "encàrrec arbitrari, il·lícit i injust però absolutament intel·ligent". "Era molt avantatjós, i no només econòmicament. Orange Market tenia el prestigi, la confiança, el contacte, l'accés, el motiu, l'ocasió i l'oportunitat", ha afegit.

En aquest context, la Fiscalia ha denunciat una sèrie de "pràctiques que es fan de forma constant i que es reiteren". "Quan es contracta sense procediment, sense competència i es donen de manera directa adjudicacions estem parlant d'un delicte de prevaricació. Parlar que el contracte menor és redundant i comú no valida la utilització dels mitjans", ha recordat.

Així, la fiscal ha demanat no "minimitzar la importància d'aquests fets només perquè es tractin de qüestions patrimonials". "Parlem de conductes que no són meres infraccions o irregularitats, sinó absolutament contràries als interessos de l'administració pública, fins i tot contràries a un model constitucional", ha sostingut.

Finalment, Anticorrupció s'ha preguntat "qui reposa la situació de qui ha deixat de vigilar, de custodiar i de servir, dels que han deixat de tractar de manera prudent i austera la cosa pública". "L'única restitució d'aquestes conductes greus la té el dret penal. Tenim l'obligació de donar resposta, per això sol·licito una sentència condemnatòria", ha afegit Nicolás.

Cal recordar que la Fiscalia demana per a Correa, el seu número dos, Pablo Crespo, i per al responsable d'Orange Market, El Bigotes , una condemna de 2 anys i 3 mesos de presó respectivament per un delicte continuat de tràfic d'influències en concurs amb un delicte de prevaricació, per un delicte de falsedat en document mercantil i per un altre de malversació de cabals públics.

La Fiscalia sol·licita així mateix per al que fos gerent d'Orange Market Cándido Herrero 8 anys de presó per un delicte continuat de trànsit d'influències en concurs amb un de prevaricació administrativa, per un delicte continuat de falsedat en document mercantil i pels delictes de malversació de cabals públics.