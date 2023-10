El jutge que investiga el cas Pegasus ha citat l'exdirectora del CNI Paz Esteban a declarar com a investigada dimecres 13 de desembre a les 9 hores.

Arxiu - Vista de la façana de la Ciutat de la Justícia, el 2 d'agost del 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya). - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

Com ha avançat 'eldiario.es', el Jutjat d'Instrucció 29 de Barcelona ha pres aquesta decisió arran de la petició que va fer el president de la Generalitat, Pere Aragonès , en querellar-se per aquest cas.

En la mateixa interlocutòria, el jutjat ha citat Aragonès per declarar com a perjudicat el mateix dimecres 13 de desembre a les 9.30 hores.

Aragonès va presentar la querella el juliol de 2022 pels presumptes delictes d'intrusió no autoritzada en equips informàtics, d'intercepció il·legal de comunicacions, d'espionatge informàtic i de producció i adquisició per a l'ús de spyware, així com altres delictes contra els drets fonamentals".

El jutge també reclama al CNI informació sobre la compra i el possible ús del programari, com si té llicència d'ús i si té en exclusiva les facultats d'autorització del seu ús a Espanya.

El CNI també haurà d'aclarir quin mercantil va comprar la llicència, qui va actuar en nom del CNI en encarregar i comprar el programari, i aclarir “si han fet ús” de Pegasus amb relació a Aragonès.

SUPREM I TRIBUNAL DE COMPTES



En la mateixa interlocutòria, el jutge acorda oficiar el Tribunal de Comptes perquè certifiqui si el CNI va comprar llicències a NSO Group oa Osy Technologies, i que detalli aquests productes o serveis i la data en què es van adquirir.

També ha decidit lliurar un exhort al magistrat del Tribunal Suprem (TS) responsable del control judicial al CNI perquè certifiqui sui ha autoritzat l'ús del programari per espiar Aragonès.

En la mateixa interlocutòria el jutge ha demanat a la Fiscalia que es posicioni abans de dimecres si prorrogar la instrucció de cas sis mesos més.

RECLAMACIONS A LA COMERCIALITZADORA

La querella d'Aragonès també es dirigeix contra l'empresa Osy Technologies, vinculada a NSO Group, propietària del programari Pegasus: pel que fa a ella, el jutge ha demanat una ordre europea d'investigació per lliurar una còpia de la interlocutòria traduïda al francès a la seu de la empresa a Luxemburg perquè designi un representant legal per a la causa.

Aquest representant haurà de certificar si la mercantil o el grup empresarial han comercialitzat Pegasus, si ho ha venut a organismes governamentals d'Espanya i, si ho ha fet, identificar les persones que van actuar com a representants en l'encàrrec i la compra del programari.

El jutge també demana a la mercantil aclarir si conserva dades o registres sobre el funcionament de Pegasus a mans d'organismes governamentals d'Espanya, i si en té ordena lliurar-los al jutjat.

A més, reclama que l'empresa especifiqui qui són els administradors, directors i representants de la mercantil per prendre'ls declaració si és necessari, i que certifiquin si compten amb un sistema de prevenció de riscos penals.