El portaveu del PP i vicesecretari de Cultura i Societat Oberta de la formació, Borja Sémper, ha alertat aquest dilluns del risc de "catalanització i polarització" de la societat espanyola i ha afirmat que els independentistes lluny d'aspirar a trobar punts de trobada. que volen és "dividir".

Així s'ha pronunciat després de ser preguntat per les declaracions que ha pronunciat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , --a l'esmorzar informatiu amb la presidenta de les Balears, Marga Prohens , que ha organitzat Europa Press-- avisant que el nacionalisme porta a "un horitzó similar al dels Balcans" o l'"Edat Mitjana". Dit això, el president dels populars ha defensat l'"autonomisme cordial", en un moment en què els independentistes i el candidat socialista, Pedro Sánchez, "intenten soscavar l'autèntica diversitat d'Espanya i dels espanyols".

En una roda de premsa a la seu del PP, després de la reunió del comitè de direcció del PP, Sémper ha confessat que no havia sentit el president del seu partit, però ha llançat la seva pròpia reflexió sobre la situació actual de la política espanyola.

" Jo estic molt preocupat i els ho he de confessar, per la catalanització de la política espanyola, per la divisió de la societat espanyola. Crec que hi ha un risc i que tenim un risc seriós que la polarització política contamini a la societat espanyola" , ha manifestat, per afegir que alguns estan "encantats a dividir la societat" sense que hi hagi punts de trobada.

Així, ha indicat que Espanya viu un moment polític en què "ja no importa què es diu, sinó que és molt més rellevant qui ho diu" i això porta "a un escenari de ruptura política preocupant amb seriosos riscos de contaminar la societat" ". Al seu entendre, cal impedir que la societat "es trenqui" i que les opinions manifestades lliurement siguin respostes amb "insults" o "desqualificacions".

En aquest punt, ha recalcat que tots els que es dediquen a la política haurien de treballar per no "dividir" la societat i "no generar més conflictes que els que ja té" perquè es tracta que la política "sigui edificant", que "les institucions responguin al mandat constitucional que tenen" i que els interessos dels independentistes "no prevalen sobre els interessos del conjunt dels espanyols". "Es tracta de tornar a recuperar per a Espanya la bona política i no la que depèn de set vots", ha asseverat.

Dit això, Sémper ha al·ludit al que va passar el 2017 i ha criticat que ara hi hagi una "autoamnistia" sobre la taula perquè Pedro Sánchez "la necessita per seguir al poder" quan fa uns mesos per al president del Govern i el PSOE la amnistia era "inconstitucional". "És una vergonya que estiguem en aquests termes", ha lamentat.

HI VA HEU REUNIÓ ENTRE PONS I TURULL?



En ser preguntat si no hi ha res incoherent entre les paraules de Feijóo alertant que els nacionalistes volen portar un "horitzó similar al dels Balcans" i les del vicesecretari d'Institucional del PP, Esteban González Pons, assegurant que Junts és un partit que tradició i legalitat no estan en dubte, Sèmper s'ha mostrat convençut que els indepedentistes no busquen punts de trobada sinó “dividir”.

"Crec que els independentistes volen dividir-nos. Ens volen dividir. I crec que com més embolic polític hi ha, millor per a ells. I crec que els independentistes consideren que hi ha ciutadans de primera i ciutadans de segona. Crec que els independentistes creuen que hi ha bascos purs i bascos impurs; els polítics purs són els que són independentistes, i els impurs som els qui no ho som. El mateix passa a Catalunya", ha relatat.

En aquest punt , ha carregat contra els postulats dels nacionalismes i independentismes perquè "defensen la puresa", "combaten la complexitat" de les societats i "renen de la pluralitat". "I la nostra societat, igual que altres del nostre entorn, en ser societats modernes, són complexes i necessiten polítiques sensates que ens uneixin o que busquin els punts de trobada", ha dit, per afegir que s'emmarquen les paraules de Feijóo a l'esmorzar d'Europa Press.

Preguntat després si el PP pot desmentir de manera contundent que González Pons hagi mantingut una reunió amb l'exconseller de Junts Jordi Turull com ha publicat algun mitjà de comunicació, Sémper ha dit desconèixer-ho i s'ha remès a la resposta que ja va donar el partit al seu dia.

CRÍTIQUES A SABATERO PER LES SEVES PARAULES



Així mateix, Sémper ha recriminat a l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero que digui que l'amnistia seria un pas per solucionar la situació que es viu a Catalunya, quan el que

va haver-hi un grup de polítics que van intentar assaltar l'ordenament constitucional.

En aquest sentit, ha censurat que Zapatero es declari a favor de l'amnistia per "solucionar un conflicte". "Però quin conflicte, ni quin conflicte? Vegem, el que va passar a Catalunya és que polítics, la institucionalitat a Catalunya, va decidir saltar-se l'ordenament jurídic per impulsar una independència", ha emfatitzat, per afegir que "es van passar pel arc del triomf la legalitat constitucional espanyola" i "van donar l'esquena a més de la meitat de catalans".

"Van trencar, d'una manera absolutament premeditada, la convivència a Catalunya. Van utilitzar recursos públics, els diners de tots", ha manifestat, per subratllar que això "no és un conflicte" sinó "assaltar l'ordenament constitucional".

Sémper ha destacat que el PP i el PSOE van estar junts en la resposta institucional, legal i cívica a aquest assalt, i ha atribuït el canvi de postura de Sánchez i els socialistes que necessiten els vots de l'independentisme per seguir a Moncloa. "D'aquí ve que la censura ètica i política hagi de ser contundent", ha ressaltat.