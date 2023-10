El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha reclamat aquest dimecres a les comunitats autònomes governades pel PP primar les polítiques socials i atendre "desafiaments" pendents en matèria de dependència, la malaltia d'ELA relativa a l'esclerosi lateral amiotròfica o la solitud no desitjada davant de l'agenda del socialista Pedro Sánchez i els independentistes.

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo @ep

Així ho ha assegurat en una reunió interna amb els consellers de Política Social de les Comunitats Autònomes governades pel PP, juntament amb la vicesecretària de Polítiques Socials i Repte Demogràfic de la formació, Carmen Fúnez , que s'ha celebrat a la seu nacional del PP .

Durant la trobada, Feijóo els ha traslladat la necessitat de posar al centre de l'agenda política els assumptes socials que, segons ell, ara han desaparegut de l'acció de Govern perquè les seves prioritats se centren a acordar amb els independentistes "qualsevol fórmula per a que Sánchez romangui a Moncloa", segons ha informat el PP en un comunicat.

DEMANA DONAR RESPOSTA "ALS VERITABLE PROBLEMES DELS CIUTADANS"



Així, Feijóo ha assenyalat que és "necessari que el partit doni resposta als veritables problemes dels ciutadans, entre ells el de la dependència" que, segons ell, han quedat relegats per l'Executiu en funcions de Pedro Sánchez.

A la reunió també s'han repassat "alguns dels desafiaments en matèria social" a què s'enfronta el país, com l'ELA, la dependència, el Pacte d'Estat del Benestar, mesures per afrontar la solitud no desitjada d'una població cada cop més envellida i l?adopció de projectes d?ajuda a persones amb discapacitat, segons ha indicat el partit.