El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha presentat aquest dilluns l'informe que ha elaborat el Consell Acadèmic per a l'Acord de Claredat, format per nou experts en dret penal i constitucional de les universitats catalanes, presidit per Marc Sanjaume-Calvet. El document ha estat encarregat pel Govern i presenta cinc vies per solucionar el conflicte territorial català”. És a dir, són els cinc camins que ERC ofereix a Pedro Sánchez per aconseguir que els republicans li ofereixin el seu suport a la investidura ia la resta de legislatura.

Aragonès durant el seu discurs @ep

Segons han assenyalat els experts que han presentat l'informe, l'objectiu és explorar vies de resolució del conflicte. "Busca obrir l'horitzó de possibilitats, no marcar ni un sol camí o dictar una direcció concreta al Govern o als actors polítics", ha destacat Sanjaume.

El document presentat afirma que l'acord de claredat ha d'establir el conjunt de mecanismes per avançar de forma acordada en la resolució del conflicte sobre l'estatus polític de Catalunya , assumint que hi ha discrepàncies profundes quant a la naturalesa del conflicte al si de Catalunya i al conjunt d'Espanya. Alhora, l'acord ha de contemplar que la ciutadania de Catalunya i de la resta d'Espanya, i/o els seus representants, poden expressar interessos legítims que cal tenir en compte en la decisió sobre el futur polític del territori,

Així, els experts han assenyalat cinc camins diferents que podrien solucionar el conflicte territorial. Les quatre primeres vies passen per un referèndum on es voti la independència de Catalunya. Segons els experts, aquesta votació es podria celebrar al territori subestatal o al conjunt de l'Estat, de quatre maneres diferents:

Un referèndum només realitzat al territori subestatal com el cas d'Escòcia.

Un referèndum de ratificació a Catalunya per votar un acord que plantegi un nou encaix de Catalunya que no passi per la independència.

Un referèndum on el conjunt de l'Estat voti la independència.

Un referèndum de ratificació de l'acord sobre el nou encaix territorial de Catalunya al conjunt de l'Estat.

Finalment, una cinquena opció podria combinar les anteriors, i seria un doble referèndum al conjunt de l'Estat ia Catalunya. Totes les opcions, si són degudament acordades i regulades, poden ser vàlides per avançar en la resolució del conflicte, segons els experts. Tot i això, l'informe recorda que els referèndums en el conjunt de l'Estat són mecanismes que poden bloquejar la resolució en promoure una tirania de la majoria sobre la minoria territorial.

Els experts creuen que si un acord de claredat no contempla cap referèndum, caldrà habilitar un mecanisme alteratiu, com ara un acord de representants i unes eleccions referendàries. És a dir, votar sí o sí.

CARACTERÍSTIQUES DEL REFERÈNDUM

L'informe recull que la pregunta sotmesa a referèndum ha de ser tan clara com sigui possible, fruit d'un acord polític que permeti a la ciutadania conèixer el contingut de les opcions i que, a fi de no generar confusió, hauria de ser binària, és a dir, contenir només dues opcions alternatives. Tot allò que formi part de la interpretació del resultat també hauria de formar part d'un acord previ: és a dir, les majories o els quòrums necessaris.

Per acabar, els experts afirmen que seria desitjable un acord previ sobre els efectes d'un potencial referèndum. Si el resultat del referèndum, acordat i legal, fos favorable a un canvi d'estatus territorial, que impliqués o no la independència, totes les parts haurien d'abordar-ne la gestió posterior des dels principis esmentats. No fer-ho, encara que aclarís l'existència d'una demanda política majoritària, implicaria no respectar aquests principis i podria incentivar intents de satisfer-la per altres vies. Si el resultat fos contrari a aquest canvi, hauria de comportar l'acceptació per part dels actors implicats que aquesta aspiració no és majoritària i que, per tant, no s'hauria de supeditar la resta de l'activitat política a aconseguir aquesta aspiració.

ARAGONÈS APOSTA PER LA VIA ESCOCESA

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha destacat aquest matí que la seva aposta i la del Govern per resoldre el conflicte polític a Catalunya és “ un referèndum a l'escocesa” votat “entre la ciutadania de Catalunya”, una de les vies que recull l'informe: Per a Aragonès, aquest camí "no només és possible, sinó que també és viable, legal i pot ser la solució compartida al conflicte polític de Catalunya amb l'Estat".

"És la forma més clara, més concloent i més diàfana de conèixer la posició i la decisió de la ciutadania de Catalunya" ha afegit el president, que ha insistit que l'informe també evidencia que un referèndum "no és una solució estranya, sinó que és una solució habitual en els conflictes de sobirania”.

Amb aquesta via, els ciutadans de Catalunya podrien votar “sí o no a la independència” i, a partir d'aquí, s'iniciaria el camí que ha de dur a terme la implementació del resultat. "La voluntat és que sigui acordat i que totes les parts intervinguin en les regles del joc" i també a decidir "quins són els camins que s'emprenen" una vegada coneguda la decisió dels ciutadans a les urnes.