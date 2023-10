El lehendakari, en una intervenció pública. Foto: Europa Press

El lehendakari, Iñigo Urkullu, creu que hi ha una pressió a Euskadi per forçar-lo a l'avançament de les eleccions autonòmiques basques del 2024 , però ha assegurat que no l'afectarà. "Convocaré les eleccions autonòmiques quan cregui que és el moment, però tenim molta feina per fer", ha subratllat.

Pel que fa a la situació de la política estatal ia la futura sessió d'investidura a què es presenta el candidat del PSOE, Pedro Sánchez, Urkullu ha admès que està preocupat perquè no existeixi "la necessària estabilitat" que cal, i també perquè es pugui "elegir un president i es conformi el Govern espanyol sense estabilitat". "No és una qüestió menor que s'esculli invista president, però que sigui un Govern inestable", ha advertit.

Urkullu, que ha comparegut davant els mitjans de comunicació en la seva última jornada de viatge oficial al Japó, ha assegurat que no està "nerviós per a res" davant les properes eleccions autonòmiques que se celebraran el 2024, encara que "alguns pretenguin traslladar-ho així a la societat ". "Estic absolutament tranquil perquè estic única i exclusivament centrat en l'exercici de la meva responsabilitat com a Lehendakari", ha apuntat.

Segons ha afegit, "aquesta legislatura acabarà quan s'acabi". "Estic absolutament dedicat al que és la gestió i el lideratge també del Govern Basc en la seva tasca en aquest mandat, i que a mi em correspon complir. No tinc cap altra preocupació", ha reiterat.

Urkullu, que encara és candidat a la reelecció com Lehendakari en espera del procés intern del PNB, ha recordat que ja hi ha candidats d'altres partits que estan confirmats perquè "feien una previsió d'avenços electorals", i ha afirmat que desconeix "en què fonamenten aquestes interpretacions".

"La facultat de dissoldre el Parlament correspon al Lehendakari i el Lehendakari dissoldrà el Parlament i convocarà les eleccions autonòmiques quan cregui que és el moment, sent que tenim molta feina per fer", ha subratllat.

Després de recordar que hi ha projectes importants en tramitació al Parlament Basc, ha dit que no només és feina del Govern, sinó que "també els parlamentaris tenen feina per endavant, si volen abordar realment el que és la producció legislativa"