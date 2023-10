Serret, en una imatge recent. Foto: Europa Press

La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat, Meritxell Serret , ha constatat que "no hi ha vetos" per a l'oficialitat del català a les institucions europees després de reunir-se dilluns passat 16 d'octubre a Madrid amb 3 ambaixadors d'estats de la Unió Europea (UE) (països que no han transcendit) per compartir amb ells els arguments del Govern.

En declaracions a la premsa després de les trobades, ha detallat que l'Executiu català actua en tres nivells per "intensificar" els contactes amb governs europeus: amb cossos consulars i ambaixades; amb les capitals de diferents països europeus a través de delegacions del Govern a l'exterior, i des de la delegació del Govern davant de la UE.

Serret també s'ha reunit aquest dilluns a Madrid amb el Ministeri d'Afers Estrangers, la Unió Europea i la Cooperació per compartir coordinació estratègica. "La sintonia amb el Ministeri és bona", ha admès la consellera, tot i que ha afegit que no rebaixaran el nivell d'exigència amb el Govern central fins a assolir l'oficialitat del català.

MÉS TROBADES

Ha anunciat que divendres que ve 20 viatjarà a Brussel·les per a una nova ronda de trobades polítiques amb membres de representacions permanents davant la UE de diferents estats europeus.

Des d'allà també presentarà una campanya comunicativa internacional del Govern, amb incidència a part dels estats membres, que reivindicarà els motius per defensar l'oficialitat del català a la UE.