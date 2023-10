Catalunyapress aragsenatdijous

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , assistirà dijous que ve 19 d'octubre a la reunió de presidents autonòmics al Senat per defensar l'amnistia i el referèndum.

"Anirà al Senat a defensar Catalunya els catalans", ha anunciat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja , en roda de premsa aquest dimarts 17 després de la reunió del Consell Executiu.

Plaja ha assegurat que Aragonès no deixarà a mans "del PP i els seus presidents autonòmics el debat sobre l'amnistia", ni cap espai buit.

SENSE PRESIDENTS SOCIALISTES NI EL LEHENDAKARI

Els presidents socialistes i el lehendakari no hi assistiran per no generar, precisament diuen, més crispació.

El govern espanyol ha anunciat que tampoc hi enviarà cap representant perquè no vol contribuir a la "instrumentalització d'una comissió que Feijóo redueix a una tasca de crispació", ha dit la portaveu de l'executiu espanyol, Isabel Rodríguez.

Previsiblement, en aquesta sessió Aragonès es trobarà, doncs, sobretot, amb presidents de comunitats autònomes del Partit Popular. La sessió està convocada a les onze del matí.