L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dimarts amb el seu homòleg de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a la seva primera trobada, on tots dos han destacat la tornada a la "normalitat institucional" entre les dues administracions i fent una aposta per el diàleg malgrat les diferències.

"Hem parlat de transició ecològica, de transició digital, de drets (...), i crec que és molt important fer-ho en una visita que demostra normalitat institucional entre els dos alcaldes de les dues grans ciutats d´Espanya", ha explicat Collboni durant les jornades 'Metaverso' organitzades per Atresmedia, just després d'aquesta trobada que ha tingut lloc al Palau de Cibeles.

En aquest mateix acte, Almeida ha apostat perquè les dues ciutats tinguin un “diàleg competitiu”. "I per tant estar en diàleg però sabent també, lògicament, que cadascú volem estar sempre prestant els millors serveis als nostres ciutadans (...) per tant, tot des del diàleg però entenent la competició no com a negativa i perjudicial", ha afirmat.

Per part seva, Collboni ha defensat que les ciutats han de ser "espais de diàleg i d'oportunitats compartides" i ha apostat per un "progrés compartit" entre Madrid i Barcelona.

Collboni ha insistit en la necessitat de diàleg per intentar buscar "punts de trobada i de suport mutu" demanant a les "moltes diferències" ideològiques existents entre tots dos.

A més, Collboni ha exalçat que Barcelona "torna" i ha dit que torna per "ocupar l'espai que li correspon al conjunt del país i per ocupar la posició que li correspon també a Europa".

INSTRUMENTS FISCALS PER A LES CIUTATS



Durant la seva intervenció, l'alcalde de Barcelona també ha remarcat la necessitat de les grans ciutats de tenir a la vostra disposició els instruments jurídics i fiscals "necessaris" per combatre els grans reptes.

"El combat contra el canvi climat té costos i la transició ecològica ha de ser justa i per això són necessaris recursos" , ha sentenciat.

Durant la primera visita institucional a la capital madrilenya, l'alcalde de Barcelona es reunirà també amb la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.