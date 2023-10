El PP ha tornat a aprofitar la majoria absoluta al Senat per aprovar per segona vegada una iniciativa en què rebutja de nou una hipotètica llei d'amnistia i censura els pactes del PSOE amb els partits independentistes, més concretament contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont , per a la investidura de Pedro Sánchez .

Vista general d'un minut de silenci per les víctimes de la violència de gènere, abans de l'inici d'una sessió plenària al Senat, el 17 d'octubre del 2023, a Madrid (Espanya). Durant el ple del Senat, el Partit Popular ha expressat la seva oposició - A. Pérez Meca - Europa Press

La moció ha tornat a comptar amb el rebuig del PSOE i els socis del Govern, i sí que ha sumat Vox, UPN i Coalició Canària, mentre que el senador d'Agrupació Herreña Independiente (AHI) ha estat l'únic que s'ha abstingut.

Els d'Alberto Núñez Feijóo han portat aquesta iniciativa al Ple del Senat per segona vegada consecutiva en un mes, fent prevaldre la majoria a la Cambra Alta per tornar a fer una reprovació parlamentària als pactes entre Pedro Sánchez i els partits independentistes.

I per això, el PP ha confiat a la senadora Luisa Fernanda Rudí la defensa de la moció, que precisament és la presidenta de la Comissió General de les Comunitats Autònomes, l'espai on s'ajuntaran aquest dijous presidents regionals del PP i el cap de l?Executiu català, Pere Aragonès, per parlar sobre amnistia.

En qualsevol cas, Rudí ha censurat aquesta hipotètica llei d'amnistia i ha recordat antigues declaracions de dirigents socialistes rebutjant aquesta mesura, a més de tornar a reclamar enteses entre els dos grans partits.

UN DESPATX DE GÈNOVA



Per la seva banda, la portaveu del PSOE al Senat, Eva Granados, ha acusat els populars de presentar a la Cambra Alta una "versió empitjorada" de la moció que van presentar fa dues setmanes, denunciant una "instrumentalització" del Senat.

En aquest context, la dirigent socialista ha aprofitat la seva intervenció per censurar la convocatòria d'aquesta comissió general de les comunitats autònomes, ironitzant que el PP, amb la majoria absoluta, està fent del Senat "una sala annexa de Gènova on vindran els presidents a escenificar un guió redactat pel senyor Feijóo".

Davant això, Rudí ha criticat aquestes paraules de Granados: “Què passa, que no es pot convocar perquè els presidents autonòmics del PSOE han decidit que no vénen i el Govern ha decidit que no ve?”.

Tot i això, la resta de formacions al Senat també han mantingut el seu mateix discurs que en la iniciativa de fa dues setmanes, defensant els partits independentistes l'amnistia en la negociació, mentre que el PP ha trobat el suport de Vox i UPN.