La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, Foto: Europa Press

La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha avalat aquest dimecres 18 d'octubre que l' expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts Carles Puigdemont negociï una amnistia i creu que la possible tornada a Catalunya pot obrir "escenaris".

Ho ha dit al Fòrum Europa, on ha assegurat que Puigdemont té legitimitat i és un referent de l'independentisme: "Em sembla que és una persona perfectament vàlida i central per negociar aquesta amnistia. És veritat que també té una part personal en el tema, però això és així perquè coincideix amb la seva gran implicació a l'exili”.

"Tota la seva situació és un referent per a l'independentisme. Que pugui tornar o no, crec que sí que pot tornar, i llavors pot ser que s'obrin escenaris", ha afegit Feliu, malgrat considerar que les negociacions sobre la investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, persegueixen l?objectiu que Catalunya abandoni la idea d?independència.

Després de manifestar la seva preocupació, ha lamentat que a l'amnistia que es negocia es puguin incloure també "les actituds violentes de forces i cossos de seguretat" i es demani a l'independentisme que renunciï a la unilateralitat ia la independència.

Ha criticat que l'informe del grup d'experts designat pel Govern per abordar un Acord de claredat acoti opcions dins del marc jurídic espanyol, i que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, aposti per un 'referèndum a l'escocesa' perquè és una pantalla “que ja s'ha explorat”.

Per Feliu, les negociacions sobre la investidura han de ser una "finestra d'oportunitat per reforçar la via de l'1-O i la unilateralitat", i defensa que cal posar el focus al Parlament de Catalunya i no a l'Estat.

PARLAMENT I "RESOLUCIONS SIMBÒLIQUES"



Així, ha qüestionat que Aragonès acudeixi al Senat aquest dijous per defensar l'amnistia i el referèndum quan, segons la seva opinió, el Parlament ha de ser “el motor per a la independència de Catalunya”.

Per això, ha fet una crida a la Cambra a aprofitar la situació actual ia impulsar "declaracions simbòliques" com les que es van impulsar anys enrere en defensa de la sobirania del Parlament i que van comportar causes per desobediència.

"Convindria tornar a fer aquest tipus de resolucions simbòliques, ara més que mai. Si diuen que hi ha d'haver amnistia, no hi hauria d'haver problema que es facin aquest tipus de resolucions afirmant la sobirania del Parlament i el seu compromís amb l'1-O" , ha destacat.

LA INDEPENDÈNCIA, "MÉS A PROP"



Tot i això, considera que la independència està "més a prop" de l'imaginable perquè, segons Feliu, segueix estant en el discurs, als carrers, en la política, en l'acció i en l'imaginari i el discurs de l'Estat.

També no veu "irresponsable ni esbojarrada" l'opció que es repeteixin les eleccions i ha afegit que, en cas que hi haguessin els mateixos resultats, podrien aconseguir una mica més de la negociació.

"Podria no ser una mala idea", ha apuntat Feliu, que ha demanat tenir clar que, en el context mundial actual, les nacions no desapareixen encara que se les reprimeixi.

A la conferència hi ha assistit l?exvicepresident del Parlament Josep Costa, que l?ha presentat, la presidenta de Junts, Laura Borràs, l?exsecretari general de Junts i expresident de l?ANC, Jordi Sànchez, i membres del secretariat de l?entitat independentista.