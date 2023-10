Foto: Europa Press

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, abandonarà del Senat després d'intervenir dijous que ve 19 a la reunió de presidents autonòmics sobre l'amnistia, de manera que no es quedarà per escoltar la dels dirigents del PP.

Així ho ha explicat la consellera de Presidència, Laura Vilagrà . "Té temes d'agenda i seguirà la seva agenda fora del Senat", ha explicat Vilagrà, que ha reiterat que Aragonès defensarà l'amnistia, l'autodeterminació i les millores per a la ciutadania de Catalunya davant els barons del PP.

Vilagrà ha defensat que Aragonès anirà al Senat per ocupar l?espai que correspon a Catalunya i defensar les seves prioritats. "No ens fa por anar al Senat ni explicar-nos en una Cambra territorial", ha apuntat.

La Comissió General de les Comunitats Autònomes del Senat, on el PP té majoria absoluta, va convocar per dijous que ve 19 la reunió de presidents autonòmics per debatre sobre l'amnistia, una cita a què no acudiran ni els mandataris socialistes ni el lehendakari, Íñigo Urkullu.