Joan Ignasi Elena , el conseller d'Interior de la Generalitat, ha manifestat aquest dimecres que el conflicte d'Israel "estimula accions terroristes", però ha negat que hi hagi un perill imminent d'atemptat que justifiqui un increment del nivell d'alerta.

El conseller dInterior Joan Ignasi Elena en lobertura de lany acadèmic de lISPC.

Ho ha dit en una entrevista a Rac 1, , en què ha recordat que Catalunya està al nivell 4 de 5 d'alerta terrorista : "La situació ha incrementat el risc, perquè evidentment la tensió incrementa el risc, però no estem en una situació substancialment diferent de la que teníem fa uns mesos, que era de risc alt".

Després de l'atemptat de Brussel·les, on un home va matar dues persones al centre de la ciutat, i el de França, on un jove va apunyalar un professor, les ciutats europees s'han posat en alerta.

Elena ha assegurat que s'ha reforçat la seguretat en punts estratègics de Catalunya on hi ha determinades aglomeracions , tot i que ha manifestat: "Estem en un país que és segur. Hi ha aquest risc que hagi atemptat, però la població pot estar tranquil·la".

'COMBAT 18'



Al ser preguntat pels 16 detinguts del grup neonazi 'Combat 18', Elena ha explicat que el cas està judicialitzat, i que els arrestats responen a un moviment de supremacisme blanc, i per això s'ha activat "molta investigació per combatre aquest tipus de delictes".

Sobre el nen de 12 anys que ha apunyalat una companya d'institut a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el conseller ho ha titllat com a "cas inquietant, pel fet en si i perquè és una persona de 12 anys", i ha assegurat que el menor està a les mans de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (Dgaia).