L'esborrany de la sentència del Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurs d'empara que va presentar l'exdiputat d'Unidas Podemos Alberto Rodríguez dóna la raó al dirigent en veure desproporcionada la condemna que li va imposar el Tribunal Suprem per clavar una puntada de peu a un policia durant una manifestació que va tenir lloc el 2014 a La Laguna (Tenerife).

L'exsecretari d'Organització i diputat d'Unidas Podemos Alberto Rodríguez.

Segons ha publicat La Razón, la magistrada María Luisa Segoviano portarà la seva ponència al proper Ple del tribunal, on defensarà que la pena de presó --que va comportar que el llavors diputat perdés el seu escó al Congrés-- va ser desproporcionada.

Les fonts consultades han assenyalat que el més probable és que l'esborrany de la sentència quedi aprovat pel Ple i que es concedeixi l'empara a l'exdiputat, que va recórrer la sentència del Suprem perquè considera que durant el procés judicial es van vulnerar els seus drets fonamentals.

Rodríguez també porta des del gener del 2022 en espera que el TC contesti a una mesura cautelar, amb la qual buscava que se li tornés l'acta de diputat, que va plantejar alhora que va demanar empara al Constitucional.

El dirigent va impugnar l'acord adoptat el 22 d'octubre del 2021 per la presidenta de la Cambra Baixa, Meritxell Batet , per retirar-li l'escó després que el Tribunal Suprem el condemnés per clavar una puntada de peu a un policia durant una manifestació que va tenir lloc el 2014 a La Laguna (Tenerife). La Fiscalia del TC va recolzar emparar el polític canari per la retirada de l'escó, no així en la impugnació contra la sentència del TS.

LA CONDEMNA



El Suprem va condemnar Rodríguez a la pena de presó d?un mes i quinze dies com a autor d?un delicte d?atemptat a agent de l?autoritat amb la pena accessòria d?inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna.

L'alt tribunal va substituir la pena de presó per una multa de 90 dies amb quota diària de 6 euros (en total, 540 euros), si bé va aclarir que aquest reemplaçament de la pena principal no afectava la pena accessòria, que va ser la que finalment va donar lloc que Rodríguez perdés el seu seient al Congrés dels Diputats.