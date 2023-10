El líder de Vox, Santiago Abascal, durant una roda de premsa després de reunir-se amb el Rei Felip VI, al Congrés dels Diputats, el 2 d'octubre del 2023, a Madrid (Espanya).

El 18,7% de les persones que declaren haver votat Vox a les eleccions generals del passat 23 de juliol té decidit que si calgués tornar a les urnes es passaria al PP , mentre que gairebé un 11% dels que van agafar la papereta de Sumar , en cas de repetició, optarien pel PSOE .

Així es desprèn de les dades desglossades pel record de vot que s'inclouen al Baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes d'octubre, donat a conèixer aquest dimecres.

Al conjunt de l'enquesta s'indica que el PP és el partit amb més votants ja decidits, amb dos punts d'avantatge sobre el PSOE (26,4% pel 24,1% dels socialistes). I és que l'electorat més fidel és del partit d'Alberto Núñez Feijóo, ja que un 86,1% repetiria si hi hagués noves eleccions i només un 1,5% s'inclinaria per Vox. Això sí, hi ha un 7,7% que confessa que encara no ho té clar.

MÉS INDECISOS AL PSOE



Segons aquestes dades creuades amb el record de vot, un 78,8% dels votants socialistes del juliol tornaria a donar suport als de Pedro Sánchez, si bé hi ha un 3,8% que se n'aniria al PP i un 3,4 que canviaria a Sumar. A l'electorat del PSOE arriben al 8,5% els que encara no saben què farien.

Dels quatre partits d'àmbit nacional, el que més fugides acusaria seria Vox , amb el citat 18,7% de votants que recalaria al PP. Entre els partidaris del partit de Santiago Abascal, el percentatge d'indecisos se situa en el 6,6%.

La coalició que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz conservaria el 75% dels seus suports, però un 10,8% se n'anirien al PSOE i un 7,7% encara no ha pres una decisió sobre a quina formació donar confiança.

AJÚS TÉ MÉS RESPATLLER A VOX QUE AL PP



A la pregunta de qui preferiria com a president del Govern, el que més suport rep dels seus electors és Feijóo, amb un 73,1%. El CIS inclou com a possible resposta la presidenta de la Comunitat de Madrid, la també popular Isabel Díaz Ayuso, per la qual opta el 7,6% dels votants del partit. Això sí, entre els votants de Vox Ayuso encara té més públic, ja que l'esmenta el 10,5% del seu electorat. En tot cas, gairebé la meitat cita Abascal (48,8%) i un 21,5% s'inclina per Feijóo com a president favorit.

Entre els que van agafar la papereta del PSOE al juliol, un 72,4% declara la seva preferència per Sánchez com a inquilí de la Moncloa, encara que també hi ha un 4% del seu electorat que confessa que li agradaria veure Díaz de presidenta. La vicepresidenta és la preferida pel 50% del seu electorat, mentre que el 34% es decanta pel líder del PSOE.

BELARRA I MONTERO, SUSPESES PELS VOTANTS DE PSOE



D'altra banda, a la pregunta sobre valoració dels membres del Govern, els votants del PSOE i de Sumar aproven tots els components de l'Executiu de coalició, però amb dues sonores excepcions: els electors socialistes suspenen les dues ministres de Podem: a la titular de Drets Socials i secretària general del partit morat, Ione Belarra, només hi posen un 4,56 de nota ia Irene Montero (Igualtat) li atorguen un 4,86.

Per part seva, entre els votants de Sumar la pitjor qualificació l'obté el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, a qui puntuen amb 4,97 punts.