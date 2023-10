El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès , serà l'encarregat d'obrir aquest dijous la Comissió General de les Comunitats Autònomes del Senat per parlar sobre l'amnistia, ja que correspon per ordre d'aprovació de l'Estatut d'Autonomia. A més podrà fer-ho en català perquè aquest fòrum és un dels espais on es poden utilitzar les llengües cooficials a la Cambra Alta.

La decisió d'Aragonès d'acudir a aquesta cimera al Senat ha coincidit amb l'anunci del Govern central que declina assistir a aquest fòrum de comunitats autònomes, i per això, juntament amb l'absència també del lehendakari, deixa el president de Catalunya com el primer que intervingui.

I és que l'ordre del dia fixat la setmana passada per la Mesa i els Portaveus de la Comissió, estableix que el primer a intervenir seria el Govern central i després parlarien els presidents autonòmics per ordre d'aprovació de l'Estatut d'Autonomia.

I com que ni previsiblement el Govern ni el lehendakari acudiran, serà el president català el que començarà aquesta comissió, en ser la segona comunitat a Espanya que va aprovar el seu Estatut d'Autonomia.

NO HI HA DEBAT ENTRE ELLS



Aquest ordre del dia estableix que no es produirà un debat creuat entre cap dels intervinents, ja que només el Govern central té la potestat de contestar els presidents i els grups parlamentaris en aquesta comissió.

En concret, després de la intervenció de Pere Aragonès prendran la paraula per deu minuts màxim la resta de presidents autonòmics per ordre d'aprovació de l'Estatut d'Autonomia -els barons socialistes han rebutjat acudir- i després parlaran els senadors per designació autonòmica que vulguin i finalment els portaveu dels grups parlamentaris.

Segons han informat, l'expresident de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha sol·licitat formalment intervenir en aquesta Comissió atesa la seva condició de senador per designació autonòmica, encara que falta confirmar si finalment prendrà la paraula.

UNA SESSIÓ AMB TRADUCTORS



Una altra de les peculiaritats d'aquesta Comissió General de les Comunitats Autònomes és l'ús dels traductors i els intèrprets, ja que va ser el primer fòrum a les Corts Generals en què es va aprovar la utilització de les llengües cooficials.

Com que és sessió ordinària, els intervinents, com Pere Aragonès , tindran la possibilitat de parlar en castellà, català, euskera i gallec, per la qual cosa el Senat haurà de mobilitzar la borsa de traductors quan es convoca aquesta comissió, com és habitual.

En una de les reunions anteriors, hi va haver alguns partits que van plantejar la possibilitat de renunciar a aquestes llengües, encara que el PNB, ERC i Junts van defensar el seu dret a fer-les servir, ja que està recollit al Reglament.

SENSE APENES ACTIVITAT EN AQUESTS ANYS



La Comissió General de CCAA és una cimera específica del Senat donat el seu caràcter territorial i té la particularitat que hi poden intervenir els governs, a més dels grups parlamentaris que ho desitgin, i les seves sessions solen ser molt llargues.

En els darrers anys no ha tingut pràcticament activitat tret de la imprescindible per revisar alguna llei i gairebé no ha celebrat debats autonòmics.

L'última que es va celebrar va ser l'abril del 2022, fa més d'un any, i la va forçar el Govern perquè la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, parlés sobre el repartiment dels fons europeus amb els Executius autonòmics.

Abans, en plena pandèmia, el PP i el PNB es van coalitzar a la Mesa del Senat per forçar una reunió de la Comissió General de les Comunitats Autònomes per parlar sobre el Covid-19, que va quedar diluïda per la representació que van enviar els Governs regionals.