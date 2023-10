Arxiu - El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès , ha proclamat aquest dijous al Senat que l'amnistia per als encausats pel procés és "un punt de partida imprescindible" d'un camí que té com a destinació la convocatòria d'un "referèndum" de independència, que s'ha mostrat convençut que s'acabarà celebrant.

Així ho ha assegurat durant la seva intervenció davant la Comissió General de Comunitats Autònomes, afavorida pel PP a la Cambra Alta i on, ha dit, hi ha acudit, encara que alguns no “esperaven”, per defensar Catalunya.

Aragonès, que ha estat el primer president autonòmic a intervenir i després se n'ha anat sense escoltar els altres, ha recalcat que l'amnistia és "imprescindible" per "acabar amb la causa general contra l'independentisme", per continuar amb la feina feta a els darrers anys i per "reconèixer l'existència d'un conflicte polític que es resoldrà a través del diàleg" i la negociació.

En aquest context, ha posat èmfasi que els acords que surtin d'aquesta negociació hauran de ser "votats" per la ciutadania de Catalunya, com va acordar al seu moment la Generalitat amb el Govern de Pedro Sánchez. "L'amnistia no és un punt final, és un punt de partida d'un camí que té una destinació: que la ciutadania voti ", ha emfatitzat.

EL REFERÈNDUM A L'ESCOCESSA

Per això, el president català ha tornat a insistir en el plantejament de fer un referèndum com el que es va realitzar a Escòcia: "Acabar amb la repressió i apostar per una solució dialogada, acordada i democràtica del conflicte polític".

"Ho volem fer de forma acordada, de manera reconeguda, amb la participació de tot el món, perquè sigui la ciutadania catalana la que decideixi, on totes les opcions siguin possibles si la ciutadania li dóna el suport de forma majoritària", ha sostingut el president català durant la seva al·locució.



I aprofundint en la idea que molts dels presents no l'esperaven en aquest fòrum per intentar impedir l'amnistia, Aragonès ha retret als populars que s'"escandalitzin" per aquesta mesura, però no ho van fer davant els 6.000 indults durant els governs de Felipe González i José María Aznar, segons ha dit.

"Malgrat la llarga trajectòria de la utilització partidista de Catalunya per part del PP, que inclou la recollida de firmes contra l'Estatut d'Autonomia, l'aprovació del 155, entre d'altres, Catalunya mira endavant i seguirà el camí", ha defensat .

CONVENCUT DEL REFERÈNDUM

En aquest context, Pere Aragonès s'ha mostrat convençut al final de la seva intervenció que Catalunya votarà en un referèndum “per voluntat, per perseverança i per democràcia”.

I sobre l'amnistia, el president català ha recalcat que és " imprescindible " per "avançar en la resolució del conflicte polític entre Catalunya i les institucions de l'Estat espanyol": "Per acabar amb els exilis forçats, amb les multes, amb els espionatges" .

Durant la seva intervenció, el president català ha defensat la seva presència en aquesta comissió general de les comunitats autònomes per reivindicar l'amnistia i el referèndum, malgrat que poca gent l'"esperava", per "defensar Catalunya".

"Sóc molt conscient que l'objectiu real d'aquesta sessió no és cap altre que tornar a utilitzar Catalunya per a les batalles partidistes a nivell d'Estat espanyol, una vegada més tornar a l'anticatalanisme per desgastar l'adversari. Governi qui governi, sempre s'utilitza Catalunya per a assolir alguns vots", ha denunciat.

Per això, ha retret al PP que hagi utilitzat aquesta sessió per mostrar el rebuig a l'amnistia i no per parlar sobre el dèficit de Catalunya, la situació del servei ferroviari de Rodalies o la defensa de la llengua catalana.

En aquest context, ha recordat que és nét d'emigrants andalusos, que “se sentien orgullosos de Catalunya i del que representa”. "També vull reconèixer que, més enllà del que representa i fa la dreta nacionalista espanyola, hi ha molts ciutadans a l'Estat espanyol que coneixen, estimen i aprecien Catalunya", ha defensat.