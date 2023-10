L'amnistia podria ser la fi d'Espanya i dels espanyols, segons afirma la popular Isabel Díaz Ayuso, amb un to apocalíptic. La presidenta de la Comunitat i del PP de Madrid ha carregat al Senat contra el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, per pretendre fer "un mercat amb l'Estat de Dret" i ha considerat que si la "indignitat" de l'amnistia triomfa "aviat no hi haurà espanyols" . "Sánchez subhasta Espanya i les institucions a canvi d'uns mesos o uns anys més de poltrona", ha sostingut.

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durant l'acte de lliurament dels Coloms de Bronze-Bombers de Madrid, el 15 d'agost de 2023, a Madrid (Espanya)

Així ho ha traslladat durant la seva intervenció davant la Comissió General de Comunitats Autònomes, afavorida pel PP a la Cambra Alta, on ha qualificat de "vergonyant" l'absència del Govern al debat.

"Ningú al banc blau. Ningú exposant al Senat les raons de la traïció més gran que s'ha de fer a un país. Pedro Sánchez va prometre que no hi hauria amnistia abans de les eleccions i promet avui amnistia per guanyar set vots però no dóna la cara", ha censurat.

Alhora, ha criticat que el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès , hagi acudit a la cita perquè li convenia "en clau interna" ia exercir de "portaveu del Grup Socialista i de Sánchez", del primer soci d'investidura del qual ja se'n sap "que signava ordres de segrest".

"Espanya ja no tolera més indignitat. Pedro Sánchez pretén fer un mercat ambulant amb l'Estat de Dret, la separació de poders, el respecte a la Corona i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, el nom d'Espanya al món, la igualtat de tots davant la llei, la nostra dignitat i la veritat mateixa. Sánchez subhasta Espanya i les institucions a canvi d'uns mesos o uns anys més de poltrona. Vol que Espanya demani perdó a canvi de la seva investidura", ha dit a continuació.

Per això, segons ha exposat, Sánchez necessita "silenci" per "negociar d'amagat, sense debat públic, sense preguntes de periodistes, sense protestes als carrers, sense opinions crítiques als mitjans de comunicació i, molt menys, a les files socialistes".

Per Ayuso, "a qui discrepa se l'exclou i desqualifica". Així, ha criticat que es digui que l'expresident José María Aznar és "un colpista", que l'expresident Felipe González "està més gran i és deslleial", que Societat Civil Catalana sigui "un fantasma polític" i tot aquell que no cedeix sigui" feixista". Considera que Sánchez fa "política de terra cremada, de fets consumats, sense possibilitat de marxa enrere" perquè "quan el poble espanyol reaccioni, ja sigui massa tard".

Però, malgrat tot, ha defensat que no els "callaran" i diran "clarament als espanyols" el que significa l'amnistia. "S'ha dit que si aquesta felonia es consumeixi, hi haurà dos tipus d'espanyols però és molt pitjor: si aquesta indignitat triomfa, aviat no hi haurà espanyols", ha sostingut la dirigent madrilenya.

"QUÈ SERÀ EL SEGÜENT?"



En aquest sentit, ha preguntat "quan dura una nació que es deixa trair, que nega les seves lleis, les seves institucions i als que es van jugar la vida per elles", "quan trigaran els amnistiats a repetir la seva traïció" o "què serà del lloc d'Espanya al món, de la seva prosperitat, dels drets de tots els espanyols".

"Què serà el següent? La independència , la imposició d'un règim totalitari que negui els seus drets constitucionals als catalans que no siguin dels seus, la reclamació del que anomenen els països catalans, l'exigència de trossos d'Aragó, València, Balears i el sud de França. Mai pararan perquè viuen del greuge i la mentida. Per cert, tot pagat sempre amb diners de tots", ha dit.

Ayuso ha denunciat que "amb l'1,6% dels vots" l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont "ridiculitza Sánchez" quan és "un fugat amb un govern pantomima paral·lel, que organitza votacions per decidir si bloquegen la investidura del cap del Govern de l'Estat espanyol'".

"Demanen amnistia els que no concedeixen als altres ni la llibertat d'opinar diferent, ni els drets més bàsics, com poder estudiar també en espanyol", ha criticat, alhora que ha sostingut que Sánchez és capaç de "convèncer Europol perquè desvinculeu el terrorisme de l'independentisme", de "retorçar la Constitució per ficar l'amnistia amb calçador", d'"apartar els jutges incòmodes" o de "deixar la porta oberta a un referèndum d'independència".

Ayuso ha posat èmfasi que els socialista saben, com han dit "mil vegades abans", "que l'amnistia no cap ni a la Constitució ni a cap sistema democràtic" i ha censurat que ara no sigui així. Per a la cap de l'Executiu madrileny, "només els queda llimar la redacció de la llei perquè sigui prou confusa i ambigua per enganyar els seus propis votants" i que "aquests no s'avergonyeixin encara més del que han votat".

"A veure com diuen a l'exposició de motius que l'únic motiu de la llei és aconseguir els set vots que necessiten per seguir al poder. Diu un portaveu del PSOE que 'és bo que les persones que s'han situat fora del sistema tornin a ell'... Sí, sempre que se'n penedeixin i compleixin el seu càstig, però aquí és el sistema el que s'està passant al costat de la traïció i el crim", ha dit.

"ON ÉS GARCÍA PAGE?"



En aquest punt, ha reivindicat que “un estat pacífic no és un estat submís” i que “deixar-se agredir no és treballar per la convivència”. I és que ha recordat que "ja tenien vies democràtiques" i ja podien "fer política dins de la legalitat" però "es van embolicar a pals amb la legalitat".

"Riuen de nosaltres. I ja està bé. Què més ha de passar perquè els socialistes de bé entenguin que Espanya i la convivència estan en joc? On és García Page? Els seus ciutadans voldrien que estigués, i sospito que una part Alguns socialistes històrics s'han queixat que ja ningú defensi el seu partit Però la meva pregunta per a ells i per a tots els socialistes és: ¿queda algú allà que defensi Espanya?", ha llançat.

Per a la líder del PP madrileny, "el PSOE, per portar la democràcia i la Constitució va renunciar al marxisme" i, "ara, per sentenciar-les i seguir al poder, renuncia a Espanya".

"No hi ha amor a la pàtria, a cap, en el nacionalisme separatista. Només hi ha ressentiment, fins a l'extrem de posar en perill la prosperitat i la convivència a la seva pròpia terra. Catalunya és de tots, igual que Madrid, però cap de les dues regions, com que cap racó d'Espanya és disponible", ha conclòs.