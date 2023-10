El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun i la portaveu de Sumar al Congrés, Marta Lois / @EP

El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun , ha revelat que les negociacions amb el PSOE de cara a un futur acord de govern estan encallades pel que fa a la reducció de la jornada laboral, un punt clau per al seu espai que reclamaran "fins al final".

Concretament, el programa electoral de Sumar apostava per establir una jornada laboral màxima de 37,5 hores setmanals el 2024 i reduir-la progressivament fins a fixar-la en 32 hores, amb diàleg social i sense minvament en el salari.

"Les converses avancen bé. És veritat que també hi ha alguns temes en els quals estem encallats (...) Particularment hi ha una qüestió, que és fonamental per a Sumar, i és la qüestió de la reducció de la jornada de treball", ha revelat en declaracions a 'La Sexta'.

En aquest sentit, ha desgranat que sobre aquesta qüestió "a dia d'avui" no tenen acord amb el PSOE i emplaça els socialistes a assumir que la reducció de la jornada laboral estigui dins aquest pacte. A més, aquest dijous la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha assegurat que mantenir l'impost a la banca és un altre dels punts que s'està negociant entre PSOE i Sumar per assolir un acord per formar Govern i que la proposta del seu partit és que “es quedi”.

PLANTEJAMENT DE SUMAR: COMENÇAR BAIXANT A LES 37,5 HORES

Precisament aquesta mesura va ser un dels eixos principals de la campanya de Sumar a les eleccions generals del 23J i Díaz ha assenyalat diverses vegades que és una de les demandes per aconseguir una agenda social "ambiciosa" per a la pròxima legislatura.

A la reunió que van mantenir Díaz i el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, el 4 d'octubre passat, en el marc de la ronda de contactes parlamentaris del PSOE per a la investidura, el representant de l'equip negociador de Sumar per a l'acord programàtic de investidura i secretari d'Estat, Nacho Álvarez, va reivindicar que un pacte havia de recollir l'aprovació d'un nou Estatut del Treball del "segle XXI". I un dels seus punts centrals és que recollís aquesta minoració de la jornada laboral setmana.

"NO ÉS DE REBUT" MANTENIR LA JORNADA ACTUAL

Urtasun ha desgranat que en aquests moments "no és de rebut" que Espanya mantingui la mateixa jornada laboral de 40 hores i que la seva aspiració és reduir-la, atès que aquesta és la tendència a la Unió Europea.

La seva aplicació, segons ha dissertat el portaveu de Sumar, permetrà millorar la productivitat de l'economia, baixa la desocupació i permetre que els treballadors conciliïn millor la vida laboral i familiar.

"Els països que concilien millor són més productius i això és a tots els estudis que té fet per exemple l'Organització Internacional del Treball. També perquè aquells països que han reduït la jornada laboral han tingut han sostingut una taxa d'atur inferior a la mitjana europea com és el cas francès i, per tant, si per a nosaltres és una qüestió essencial, estructural d'aquesta legislatura”, ha raonat.

Per tant, ha promès que Sumar insistirà molt en aquesta qüestió, ja que defensen els seus compromisos electorals, i la reducció de jornada "és un dels grans avenços socials que s'han de produir en aquesta legislatura".