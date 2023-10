Pablo Iglesias pretén convertir-se, dins de l'esquerra, al guru màxim a l'hora de dictar consignes, fixar posicions i unir sensibilitats. Així que sempre que té ocasió intenta desautoritzar mitjans considerats 'd'esquerres', de manera que perdin tota credibilitat en aquest segment ideològic, per així poder substituir-los ell, amb el seu nou projecte, com a únic referent.

Ara té en marxa una dura campanya contra Ignacio Escolar, editor i director d'eldiario.es. Pablo Iglesias va obrir foc fa alguns mesos contra 'ElDiario.es' d' Ignacio Escolar per la cobertura realitzada per aquest digital sobre les propostes de la secretària general de Podem, Ione Belarra, fetes davant la negociació d'una possible investidura de Pedro Sánchez.

Per això, l'exvicepresident del Govern, Pablo Iglesias ara reconvertit en empresari mediàtic, ha llançat un dels seus homes de confiança, Manuel Levín , contra el qualificat com a “digital de la família Escolar” i l'esmentada cobertura. El “camarada Escolar”, com se l'anomena al mitjà d'Esglésies, és acusat de manipular per esborrar la presència d'Unidas Podemos a l'anterior Govern. Una maniobra que segueix les premisses de la pròpia cúpula de Sumar, començant per Yolanda Díaz, en la seva brutal pugna amb les restes del sector morat.

I una operació en què el digital dels Escolar estaria participant, ja que precisament des dels àmbits de Podem són conscients del 'bon rotllo' de la família amb Díaz , a la qual recentment van acollir a La Corunya, amb el patriarca, Arsenio, com a escorta de la vicepresidenta en funcions durant la seva visita a la fira muntada a més glòria pel seu digital.

A més, l'entorn d'Esglésies, a través de Levin, també va acusar ElDiario.es d'airejar la possibilitat d'un vot contrari a la investidura de Pedro Sánchez per part dels cinc diputats de Podem. “Això és una cosa que en cap moment no ha dit cap dirigent de Podem, és collita pròpia del redactor”.

Davant d'això, hi ha qüestions en què s'entremesclen allò polític, allò personal i allò empresarial. Cal no oblidar que Iglesias intenta competir pel mateix nínxol de públic amb El Diario.es i que una part de la seva campanya intenta esgarrapar-los subscriptors dels àmbits a l'esquerra del PSOE.

PABLO IGLESIAS DIRIGEIX LA PRODUCTORA QUE VA CREAR JAUME ROURES

El director de Mediapro, Jaume Roures posa per a Europa Press després d'anunciar la compra de Mediapro de la seva productora 'El Terrat', a Madrid (Espanya), el 19 de desembre del 2019.



Agit Prop Melancolic Films, productora del canal de televisió de Pablo Iglesias, i l'administrador únic de la qual és l'exvicepresident del Govern, pretén oferir assistència, assessorament i consultoria en serveis de promoció i màrqueting i publicitat, tant per a llocs web, com de publicitat política , incloent la realització de sondejos.

El principal objectiu del naixement d'Agit Prop no és Espanya sinó sobretot Iberoamèrica. L'arribada al poder de dirigents d'esquerres a diversos països planteja un moment d'oportunitat per oferir servei d'assessorament polític. El mateix passa amb la convocatòria de successius processos electorals.

El que no molts expliquen és que aquesta productora va ser creada i traspassada a Iglesias per la família Roures el 26 d'abril d'aquest mateix 2023.

Roures

I a més continua segons les dades del registre més actualitzat comptant amb un percentatge indeterminat de participacions de la societat de Roures MEDIACABLE SERVICIOS DE PRODUCCION SL