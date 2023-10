Feijóo, en un acte del PP. Foto: Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , considera que "l'amnistia està pactada" entre el Govern i els independentistes i veu possible que hi hagi també un referèndum "disfressat" de consulta a Catalunya. Dit això, ha criticat que el cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, no accepti l'oferta del PP quan la "centralitat és la solució idònia" per sortir del "bloqueig" i del "xantatge" i ha assenyalat que en aquest moment es hauria de preguntar als ciutadans a les urnes si estan d'acord amb una amnistia i un referèndum.

Així s'ha pronunciat aquest divendres 20 d'octubre en una entrevista a Telecinco un dia després de la reunió de la Comissió General de Comunitats Autònomes al Senat , on el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va proclamar que l'amnistia és un "punt de partida imprescindible" per arribar al referèndum.

Feijóo ha criticat l'"obscurantisme absolut" que hi ha a les negociacions del Govern amb els independentistes i ha assenyalat que aquest dijous ja ho van veure al Senat amb l'absència del Govern en funcions a la reunió de la Comissió General de Comunitats Autònomes.

En aquest punt, ha titllat de "sorprenent" que l'Executiu "no respecti les Corts Generals" perquè no va acudir aquest dijous a la Cambra Alta i manté "tancat" el Congrés. democràcia".

"L'AMNISTIA ESTÀ PACTADA"

El líder del PP ha indicat que "no hi ha cap espanyol" que "sàpiga exactament què és el que està negociant el senyor Sánchez" perquè ho "oculta" ia més "no va voler respondre ni una sola de les preguntes" que li va formular a el Congrés durant el debat d?investidura de finals de setembre.

Preguntat si creu que el referèndum està pactat per a aquesta legislatura, Feijóo ha assegurat que "el que és clar és que ahir el senyor Aragonés va donar alguna informació". "Ens ha donat, és clar, que l'amnistia està pactada i que l'amnistia és el pas previ al referèndum", ha ressaltat, per afegir que ell creu que "en aquest moment tot és possible".

Un cop dit això, el líder popular ha indicat que en aquest moment la paraula del candidat socialista "no cotitza a l'alça" perquè ha fet promeses i després ha fet "el contrari". "Probablement si Pedro Sánchez se sentís el que ha dit fa uns anys, fa uns mesos o fa uns dies, faria una moció de censura contra les seves declaracions", ha emfatitzat.

Pel que fa a si veu capaç Sánchez de pactar un referèndum amb Junts, el líder del PP ho veu possible. "Si pot, un referèndum disfressat d'una consulta. Tècnicament un referèndum no vinculant sinó consultiu, perquè el vinculant no ho podria fer, és possible. Jo no ho descarto en cap cas", ha abundat.

Aleshores, ha indicat que ell es va creure a Sánchez quan va dir que amb Bildu no pactaria i "en aquest moment és un puntal clar de la possible investidura" del líder del PSOE. I ha afegit que el mateix li va passar amb Podem, un partit que després va ocupar la Vicepresidència del Govern i diversos ministeris.