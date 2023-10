Tots els grups, excepte ERC , han enviat un representant a la reunió convocada d'urgència aquest divendres pel ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, per informar-los de la situació derivada per l'alerta antiterrorista en el context del conflicte entre Israel i l'organització terrorista Hamàs, així com l'atemptat que va tenir lloc aquesta setmana a Brussel·les i dies abans a França.

El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ofereix una roda de premsa al Congrés

Segons informen fonts d'Interior, l'únic grup que no ha enviat representants a la reunió ha estat ERC, ja que el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián , ha excusat problemes d'agenda i aquesta formació, soci del Govern de Pedro Sánchez , no ha enviat cap substitut. Al final de la trobada, Grande-Marlaska trucarà a Rufián per explicar-li el que havia parlat.

A la reunió al Ministeri de l'Interior sí que hi han assistit altres socis parlamentaris del Govern socialista com EH Bildu i Junts, que actualment negocien amb la formació de Pedro Sánchez reeditar la seva investidura com a cap de l'Executiu. També Cuca Gamarra, per part del PP, i Pepa Millán, en representació de Vox, així com Cristina Valido per Coalición Canaria.

En el cas d'EH Bildu, el representant a la reunió és el seu diputat Jon Iñarritu; de Junts, Josep Maria Cruset; i del PNB, Mikel Legarda. Per part del PSOE, l'elegit ha estat el seu portaveu al Congrés, Patxi López, i de Sumar, José María Guijarro.

La reunió la va convocar ahir el ministre Fernando Grande-Marlaska des de Luxemburg i hi assisteixen el secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez, el director del Gabinet de Coordinació i Estudis, José Antonio Rodríguez, i el general cap del CITCO, Manuel Navarrete. La cita se celebra al marge del pacte antiterrorista signat l'any 2000.

Dimarts passat la Mesa de Valoració del Ministeri de l'Interior va mantenir el nivell 4 sobre 5 d'alerta antiterrorista -en vigor des del 2015-, però amb un reforç en seguretat en llocs sensibles com ambaixades, sinagogues i altres llocs de culte.

En les últimes hores, Grande-Marlaska ha demanat no fer "partidisme" amb el nivell d'alerta antiterrorista , després que l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, advoqués per elevar-la al nivell 5, fet que implicarà activar militars per atemptat imminent.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ha demanat aquest dilluns als ciutadans mantenir l'"alerta", tot i que llançant en paral·lel un missatge de tranquil·litat.