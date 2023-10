Segons les principals enquestes que mesuren la intenció de vot, com el CIS, Vox s'està dessagnant electoralment i gairebé el 20% dels seus votants té previst votar els populars en els comicis següents. El futur no pinta bé per a la formació d'Abascal, que busca desesperadament els focus per marcar una agenda política que els té cada cop més oblidats. Per això, estan estirant un dels seus clàssics, els bulls, les fake news, barrejant-les amb una mica de xenofòbia, com sol ser habitual.

La portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán , ha retret que només el preocupi "la desinformació, els discursos de l'odi i la islamofòbia" quan hi ha, segons ha dit, "300 llops solitaris" que "poden atemptar en qualsevol moment" o "23.000 persones que han entrat de forma il·legal a les Canàries". Millán ha recordat que a Vox denuncien "les terribles conseqüències" que tenen "les polítiques de portes obertes" i també l'existència de cultures que, en les seves paraules, "són incompatibles amb Occident" - veient la palla en ull aliè-.

En aquest context, Millán ha alertat que a Espanya hi ha 300 llops solitaris "segons el Govern" , ha recalcat, "que poden atemptar en qualsevol moment" i també "23.000 persones que han entrat de forma il·legal a les Canàries que han entrat pels mateixes vies que han entrat aquests llops", ha subratllat.

Tot i això, la informació sobre els "300 llops solitaris", mai va sortir de l'Executiu espanyol , tal com afirma la formació d'ultradreta intentant propagar un bullo . En una roda de premsa el 18 d'octubre, Marlaska ha informat que una de les "màximes preocupacions" del Ministeri de l'Interior eren els llops solitaris, però ha evitat donar xifres concretes per qüestions operatives.

Aleshores, d'on surt la informació de Vox? Els 300 llops solitaris que assenyala Vox surten d'un article publicat per El Mundo el mateix 18 d'octubre, i que no ha pogut ser confirmada per cap altre mitjà, ni tan sols pel mateix Executiu espanyol.

Tot i això, a Vox donen la informació com a certa, demanant al Govern "un major control de les fronteres" i "reforçar requisits per a la concessió de la nacionalitat espanyola", a més de paralitzar aquelles concessions de "persones que vinguin de països islàmics". I de passada, alimenten l'odi a l'Islam, a veure si espanten a algú i guanyen cuatre vots.