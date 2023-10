'Génova' es posa en mode electoral davant els comicis a Euskadi i Catalunya i buscarà pescar al graner del PNB i l'antiga CiU. EP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viatjarà aquesta setmana a Bilbao i Barcelona per explicar el "model autonomista" del PP que atén la "sensibilitat territorial". Les dues visites tenen la vista posada en les properes cites electorals, atès que Euskadi anirà a les urnes el 2024 ia Catalunya estan previstos els comicis per a primers mesos del 2025, llevat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, opti per un avançament .

Els actes de Feijóo al País Basc i Catalunya es produeixen en plenes negociacions del Govern en funcions amb els independentistes per aconseguir la investidura del candidat socialista Pedro Sánchez. "En aquest context previ a la investidura que Feijóo arrenqui la setmana amb actes en aquestes dues ciutats té el seu simbolisme", han declarat a Europa Press fonts de la cúpula del PP, conscients dels dos territoris són claus a la carrera del líder del PP cap a Moncloa i necessita "enfortir" allà el seu partit.

'Génova' ha traslladat dimarts la reunió habitual que a l'inici de cada setmana celebra el comitè de direcció del PP amb el propòsit de donar prioritat a aquests dos viatges, en què Feijóo vol explicar el seu "model de partit nacional" que té a explica la "sensibilitat territorial".

"UN AUTONOMISME CORDIAL"



Segons els populars, és "compatible defensar la unitat d'Espanya amb estimar i respectar la idiosincràsia de cada territori i els seus símbols i costums". "No ens incomoden les comunitats plurilingües ni els símbols territorials d'autonomies com Catalunya i el País Basc", han recalcat les mateixes fonts, que presumeixen del model que Feijóo ha defensat al capdavant de la Xunta durant 14 anys.

El mateix Feijóo ja va posar en valor aquesta setmana en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press aquest "autonomisme cordial" que "ha triomfat a Espanya" i que està basat en "la igualtat i la cordialitat" entre territoris com el que van defensar aquesta setmana a el Senat els presidents autonòmics del PP.

CONGRÉS DE L'EMPRESA FAMILIAR I ACTE A GUERNICA



El president del Partit Popular arrencarà la seva agenda setmanal aquest dilluns a Bilbao amb la seva participació al XXVI Congrés Nacional de l'Empresa Familiar que se celebrarà al Palau Euskalduna, amb la presència del Rei.

A la tarda assistirà a l'acte organitzat pel PP Basc a Guernica (Biscaia) per commemorar el 44è aniversari de l'Estatut d'Autonomia basc. Allà estarà acompanyat pel president del PP basc, Carlos Iturgaiz, així com el candidat a succeir-lo al capdavant del partit, Javier de Andrés, al proper congrés que tindrà lloc el 4 de novembre a Vitòria.

La direcció nacional del PP està convençuda que a les eleccions basques del 2024 poden pescar al calador de vots del PNB, ja que, al seu entendre hi ha votants "desencantats" després que els nacionalistes bascos hagin decidit anar de la mà de Bildu i "competeixi per veure qui s'entrega més a Pedro Sánchez", segons assenyalen fonts populars.

En els propers mesos, els populars posaran èmfasi en els missatges econòmics per atraure aquests electors del PNB. 'Génova' aspira a aconseguir més escons al País Basc després del revés de juliol del 2020, ja que el resultat de la coalició PP i Ciutadans que va impulsar Pablo Casado --va triar Carlos Iturgaiz i va apartar Alfonso Alonso-- no va ser el esperat i van caure de 9 a 5 escons.

EL PP, A PEL VOTANT NACIONALISTA MODERAT CATALÀ

Dimecres Feijóo es desplaçarà a Barcelona per oferir una conferència a Barcelona. Li donarà suport la cúpula del PP català que dirigeix Alejandro Fernández, que aquests mesos no ha amagat el seu distanciament amb la direcció nacional del partit.

De fet, està pendent de posar data al congrés regional del PP català. Aquí es decidirà si 'Génova' aposta finalment per la continuïtat de Fernández, malgrat els xocs, o opta pel relleu. A les travesses aquests mesos han aparegut noms per substituir-lo com Dolors Montserrat, Manu Reyes o Dani Sirera.

En qualsevol cas, fonts de l'equip de Feijóo ja reconeixen que el seu objectiu davant les properes eleccions és aglutinar al voltant del PP votants del nacionalisme català moderat que van donar suport fa anys a l'extinta CiU i que no estan conformes amb el separatisme de Junts, el partit liderat per l'expresident català Carles Puigdemont.

En plenes negociacions del PSOE amb els independentistes, on Junts té un paper clau, fonts del PP són conscients que no hi haurà Govern a Espanya sense “l'aquiescència” de partits com Junts o PNB.

POSAR EL FOCAMENT EN ELS "PROBLEMES REALS" DE LA GENT



Davant "amnisties" que "només preocupen uns quants", els 'populars' volen posar l'accent en els "problemes reals" que afecten la majoria dels ciutadans com "el preu de l'oli, els carburants, o l'atur o la fuga d'empreses" de Catalunya, segons fonts de la formació.

"Per tant, per a tots ells hi ha d'haver respostes en la política, i en aquest moment la política als dos territoris només pivota al voltant de si ERC i Junts manen més i al voltant de la independència, amnistia o referèndum. Aquests són problemes per als polítics catalans, però no per a la societat catalana”, han recalcat les mateixes fonts.