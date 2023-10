Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal / @EP

Poc després de complir els primers cent dies dels governs de coalició a nivell municipal i autonòmic de PP i Vox sorgits de les eleccions del 28M, les relacions entre els socis són tenses en alguns territoris i fluïdes en altres. Així, la mateixa setmana, Vox ha frenat els pressupostos de Balears en resposta a l'abstenció del PP en una iniciativa sobre les llengües a les escoles i els de Santiago Abascal han arribat a un acord amb els populars per integrar-se al govern de la ciutat de València.

Vox va patir la primera baixa d'un conseller autonòmic a principis d'octubre. Va ser la de Gestió Forestal i Món Rural de la Junta d'Extremadura, Camino Limia, i la seva sortida va avivar els rumors de crisi a l'Executiu extremeny, la formació del qual ja va ser convulsa per la negativa inicial de María Guardiola a incloure els de Santiago Abascal a el govern autonòmic.

Limia va adduir "motius personals" per dimitir, però hi va haver dubtes sobre els motius pels quals va renunciar al seu càrrec. Això sí, la mateixa Guardiola, el substitut de la consellera, Ignacio Higuero, i el partit a nivell nacional van negar en tot moment que existís cap crisi a l'Executiu extremeny.

Des de llavors, l'episodi més tens s'ha viscut aquesta setmana a les Balears, on el PP governa en solitari en virtut d'un acord programàtic amb Vox. Els de Santiago Abascal van decidir dimarts no donar suport a la proposta de sostre de despesa dels populars en resposta a l'abstenció del PP en una iniciativa seva sobre l'elecció de llengua a Infantil i Primària. Després del Govern balear i Vox es van acusar mútuament de no complir els acords d'investidura.

El PP volia introduir tres esmenes a la proposta de Vox, però les van registrar tard i no es van poder debatre. Des del partit de Santiago Abascal posen èmfasi que enriquien el text i el més probable era que tiressin endavant. Pel que fa al sostre de despesa, Vox volia baixar-lo una mica i estaven a l'espera del debat, però després de l'abstenció la portaveu al Parlament, Idoia Ribas, va prendre la decisió de no recolzar la proposta popular.

NI CRISI NI DESENCONTRE

Amb tot, a Vox insisteixen que no hi ha crisi amb el PP i tampoc “ desencontre ”. Això sí, el partit a les Balears subratlla que la "recuperació de la llibertat lingüística" a les Balears "està pactada" i, de fet, condicionen la calendaritització de l'elecció de llengua a "desencallar" l'aprovació del sostre de despesa.

De la seva banda, el PP balear nega que hagi canviat la seva postura en relació amb la iniciativa sobre les llengües, però diu que no la pot recolzar en els termes en què es va votar inicialment. Tots dos estan esperant abordar l'assumpte formalment, encara que hi ha contactes. També està previst que el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, s'hi desplaci aquesta setmana, després que el seu vol de dijous es cancel·lés.

A més, la situació a les Balears ha provocat la substitució del portaveu adjunt de Vox al Parlament balear. Ribas va designar Sergio Rodríguez per Francisco José Cardona , que es va mostrar partidari de recolzar el PP.

En aquest context, el vicepresident del Govern balear i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, creu que "és evident que hi ha una crisi interna al grup parlamentari de Vox" i espera que "compleixin amb la paraula donada".

Mentrestant, a la Comunitat de Madrid, la tensa relació entre el PP i Vox ve de llarg, però aquesta setmana les tibantors s'han escenificat en un ple de l'Assemblea a compte d'una iniciativa de Vox per exigir a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, el 'pin parental' i la revisió dels llibres de text dels col·legis. El PP es va abstenir. "Ayuso manté l'adoctrinament a les aules", es va queixar Vox després de la votació.

A més, Vox ha patit un desacord amb Foro Asturias , amb qui compartien el Govern de Gijón formant un tripartit amb el PP. L'anunci de la regidora de Festejos, Sara Álvarez Rouco, de Vox, de fer canvis al Festival Internacional de Cinema de la ciutat (FICX) va desembocar en la ruptura del pacte de govern.

L'alcaldessa de Gijón, Carmen Moriyón, va posar fi a l'acord hores després que Álvarez Rouco plantegés obrir el FICX a més públics, d'acord amb la línia del seu partit, i allunyar-lo de "biaixos i partidismes". Moriyón, en trencar el pacte, va al·legar que Vox no havia estat capaç d'exercir les responsabilitats que els van atorgar els ciutadans i, a més, els d'Abascal havien "anteposat les sigles a l'interès general".

La crisi va provocar que el regidor de Vox Oliver Suárez abandonés el partit després d'acusar-lo Álvarez Rouco de "deslleialtat" per, en paraules del regidor, "apel·lar al diàleg amb els socis de Govern". Suárez va marxar criticant la seva formació: "Ara són els temps de l'ordre i el comandament, sense possibilitat ni que t'escoltin", va dir.

SINTONIA A VALÈNCIA

Tot i això, i paral·lelament, el PP i Vox han tancat un acord pel qual els regidors de grup municipal del partit d'Abascal entren a formar part de l'equip de govern de l'alcaldessa popular María José Catalá a l'Ajuntament de València.

Gairebé cinc mesos ha estat el temps en què el PP ha pogut governar en minoria amb 13 dels 33 regidors al consistori de la capital valenciana, uns mesos que han acabat davant la necessitat dels 'populars' dels vots dels quatre regidors de Vox per aprovar temes com les ordenances fiscals i els propers pressupostos municipals, per a la qual cosa es requereix majoria absoluta.

Després de 15 dies de negociacions, Vox entra amb tres àrees del consistori i deu delegacions. Entre aquestes competències figuren Ocupació, Emprenedoria i Formació, Parcs i Jardins, Devesa-Albufera, Platges, Agricultura, Família, Joventut, Infància, Majors, Sanitat i Consum i Tradicions, que inclou festes però sense Falles. Aquestes darreres segueixen en mans del PP. A més a més, el portaveu de Vox a l'Ajuntament, Juanma Badenas, passa a ser segon tinent d'alcalde.

LA RELACIÓ A NIVELL NACIONAL

A nivell nacional, la relació entre PP i Vox també ha travessat moments delicats i la tensió va aconseguir el seu punt àlgid quan el suport dels 33 diputats de la formació d'Abascal a la investidura d' Alberto Núñez Feijóo va estar en dubte després de la sessió constitutiva de la XV Legislatura al Congrés.

La relació es va enrarir per la decisió del PP de no cedir un lloc a la Mesa del Congrés a Vox, que va entendre aquest gest com un intent de fer-los un "cordó sanitari". Aquesta circumstància va caure malament al si del partit, que va destacar llavors l'"evident falta de generositat" dels populars, en contrast amb la seva pròpia perquè ja havien assegurat els seus vots a Feijóo.

Després, el líder de Vox va demanar al PP posar en valor públicament els acords subscrits per a cinc governs autonòmics i un centenar d'ajuntaments i treballar per "recuperar les institucions i la normalitat democràtica".

El líder popular va atendre els seus requeriments i va assegurar que el PP manté una "relació de normalitat democràtica" amb ells, els va agrair el seu suport i va remarcar que treballen junts en diversos executius, assegurant que aquesta "col·laboració" es mantindrà.