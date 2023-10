@EP

El líder de Cs a Catalunya , Carlos Carrizosa, s'ha mostrat aquest dilluns "convençut" que el seu partit hauria de concórrer en una eventual repetició de les eleccions generals, si bé ha defensat no haver-se presentat als comicis del 23J.

"Els resultats han demostrat que és interessant i sa per a la política espanyola que un partit com Ciutadans no desaparegui" per evitar que alguns partits trenquin Espanya, ha sostingut en una entrevista a La2 I Ràdio4.

Així mateix, ha defensat que no es presentessin als comicis del 23J si bé ha assenyalat que "la política espanyola canviaria moltíssim" si hagués tingut 5 o 7 diputats al Congrés per no dependre de Junts, en les seves paraules.

També ha apuntat que creu que la seva opinió és "compartida per la direcció catalana" del partit i ha instat a parlar a nivell nacional i decidir a quines circumscripcions es presentarien.

Preguntat per les eleccions catalanes, ha confirmat que es presentaran i s'ha posat textualment a disposició del partit per concórrer com a candidat, cosa que acceptaria: "Si em diuen que sí, sí".