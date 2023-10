Els grups parlamentaris de PSC-Units, Junts, Cs i PP han acordat aquest dimecres a la reunió de la Junta de Portaveus del Parlament català una declaració en què demanen reconèixer el dret d'Israel a defensar-se dins dels límits que marquen el dret humanitari i els tractats internacionals i han demanat un alto el foc a Gaza.

Reunió de la Junta de Portaveus el 17 d'octubre del 2023 @ep

Així ho exposa el text, que demana també que l'alto el foc garanteixi la protecció de la població civil, l'alliberament de tots els ostatges i el cessament dels atacs, talls de subministraments i bombardejos a Gaza, i que es llegirà aquest dijous a el ple del Parlament.

La declaració, que no ha comptat amb el suport d'ERC, CUP, comuns ni Vox, també condemna l'atac terrorista de Hamàs perpetrat en territori israelià el 7 d'octubre passat i se solidaritza amb les víctimes i alerta de les conseqüències regionals que pot tenir "una espiral de violència".

Així mateix, insta a garantir l'accés a l'atenció mèdica, l'assistència humanitària i el desenvolupament necessari per cobrir les necessitats bàsiques i els drets de la població civil.

Constata que "en els conflictes armats l'ús de la força contra la població civil mai no és acceptable vingui d'on vingui" , que tots els atacs contra la població civil han de ser condemnats, i reitera el compromís del Parlament en el reconeixement dels drets humans especialment en aquests moments als territoris israelià i palestí.

CS CELEBRA UNA "MAJORIA APRECIABLE" I COMUNS EN CONTRA



La diputada de Cs Anna Grau ha expressat en un missatge gravat després de la reunió de la Junta de Portaveus la seva satisfacció per la "majoria apreciable" que ha acordat la declaració, que considera de mínims però que recull l'essencial, segons ell.

D'altra banda, el portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, ha criticat en un apunt a 'X' recollit per Europa Press que la declaració condemna els atacs de Hamàs però "es nega a condemnar els bombardejos i la mort de població civil palestina".

"El PSC situa el Parlament al costat de (Úrsula) Von Der Leyen i no de Josep Borrell" , ha lamentat Cid en referència a la presidenta de la Comissió Europea ia l'alt representant de la UE per a Assumptes Exteriors per les seves declaracions.