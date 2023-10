El ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació en funcions, José Manuel Albares, ha augurat aquest dimecres "dos o tres mesos" per evacuar els informes sol·licitats per Espanya a la Comissió Europea que els estats membres de la UE demanen per oficialitzar el català, gallec i èuscar a les institucions europees.

"El temps europeu és diferent del temps nacional", ha defensat en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press, després que països com Letònia i Lituània mostressin les seves reticències a l'aprovació del català, èuscar i gallec com a llengües oficials a la UE.

"No té sentit portar a votació un assumpte quan encara no s'han evacuat els informes", ha respost en preguntar-li per una possible aprovació a la propera sessió del Consell d'Afers Generals, el 15 de novembre. "Normalment aquests informes prenen alguns mesos" , ha assenyalat, "podem calcular dos o tres mesos".

El Govern ha sol·licitat a la Comissió Europea l'elaboració d'un informe sobre l'impacte material i el pressupostari que tindria la inclusió de les tres llengües, si bé el ministre ja ha deixat clar que Espanya està disposada a assumir la factura de prosperar la seva sol·licitud.

"El cost només ens ho poden dir les institucions europees, que són les que coneixen quina és i les que faran una anàlisi de l'impacte", ha subratllat després de ser preguntat per una xifra concreta, escudant-se que el Govern només té "estimacions " i aquestes, ha puntualitzat, "són assumibles".

També ha dit que el compromís “està complert per part del Govern espanyol” i ha assegurat que estan avançant molt ràpid en la seva aprovació per part dels 27.

"PER EL GOVERN JA S'HAURÍA APROVAT"



"No és presentar una proposta. Jo podria presentar una proposta aquest mateix matí. És presentar la proposta adaptada que aconsegueixi el consens dels 27", ha subratllat, atès que perquè la petició del Govern prosperi cal la unanimitat dels Vint-i-set . "Si pel Govern d'Espanya fos ja estaria aprovat", ha assegurat.

Pel que fa a la postura manifestada la vigília pel seu homòleg de Letònia, Krisjanis Karins, per a qui actualment la inclusió de tres noves llengües en el règim lingüístic de la UE no és "l'assumpte número u" per a la UE i per tant va descartar que pugui passar, Albares ha indicat que ahir va parlar dues vegades amb el col·lega letó.

"Ens hem emplaçat a seguir parlant telefònicament per poder resoldre tots els seus comentaris i estar segurs que les implicacions que la proposta d'Espanya pugui tenir per a ell, com per a la resta dels Estats membres, queden ben delimitades i ben establertes dins de la nostra proposta adaptada", ha explicat.

ISRAEL I PALESTINA



El ministre també ha desitjat que s?aprofiti la reunió de la Unió per la Mediterrània (UpM) del 27 de novembre a Barcelona per avançar sobre el conflicte entre Israel i Palestina.

"Aprofitem aquesta oportunitat el 27 de novembre, caminem cap al diàleg i la convivència. Empenyem per una conferència internacional de pau" que ara no és possible per l'espiral de violència, ha dit.

Ha afegit que la reunió de l'UpM serà un "cas únic" on Israel i Palestina es poden asseure en igualtat de condicions, així com països europeus i àrabs, i que a la reunió podran exposar els seus afanys, entre els quals espera que estigui impedir que la violència s'estengui a Cisjordània i al Líban.