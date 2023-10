@EP

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez , ha assegurat que després de l'acord amb Sumar veu la seva investidura "més a prop", però una vegada més ha eludit pronunciar-se sobre l'amnistia o sobre l'exigència d'un reconeixement de la nació catalana per part de l'expresident català Carles Puigdemont.

"Tenim la investidura cada vegada més a prop, anem avançant i anem sense pausa cap al mandat de la ciutadania espanyola", ha defensat en arribar a Brussel·les per participar a la cimera social tripartida, després de l'acord de govern subscrit la vigília amb els de Yolanda Díaz.

"És un acord que representa la majoria social del nostre país, hagi votat allò que hagi votat i hagin votat on hagin votat", ha reivindicat, subratllant que es compleix amb els objectius traçats de seguir construint convivència i progrés.

Pel que fa a la resta de forces polítiques, després de ser preguntat per l'amnistia i quan donarà a conèixer la seva proposta, el president del Govern ha reiterat que "res no està acordat fins que tot estigui acordat" i ha tornat a insistir que " el mètode és el diàleg i el marc és la Constitució”.

Pel que fa a l'exigència de Puigdemont que hi hagi un reconeixement exprés de la nació catalana, Sánchez ha eludit pronunciar-se sobre si és possible a la Constitució, limitant-se a donar la "garantia" que els acords quan se signin "seran públics" , com ha passat amb Sumar i podran conèixer-los tots els espanyols.

"Explicarem totes i cadascuna de les polítiques, ho hem fet sempre", ha defensat. "Crec que he demostrat durant aquests últims anys que dono la cara, que no m'amago, que m'arremango, que faig front als problemes heretats i també els problemes i desafiaments del present", ha defensat.

El president ha aprofitat també per retreure al PP les seves crítiques i en particular les paraules de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , per dir que si hi havia un Govern de Sánchez "durant els propers quatre anys ja no hi haurà espanyols al nostre país".

"Crec que aquest tremendisme, aquest grau d'insults i de desqualificació, no sé si ho podran tolerar i aguantar durant els propers quatre anys", ha valorat.