El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès / @EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dimecres que ocupar aquest càrrec és un projecte de "mirada llarga" i ha deixat en mans de la militància decidir si repeteix com a candidat en unes eleccions.

"Ser president de la Generalitat de Catalunya és un honor i un projecte no a curt termini, sinó que té mirada llarga. I com sempre a ERC serà la militància qui esculli el candidat, amb o sense amnistia", ha subratllat en una entrevista a Onda Zero recollida per Europa Press.

Així ho ha manifestat en preguntar-li si s'imagina, en cas que s'aprovi una amnistia, un cartell electoral en unes eleccions catalanes en què puguin enfrontar-se el líder d'ERC, Oriol Junqueras, amb l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont.

Segons Aragonès, ara està centrat a prendre les millors decisions, a aprovar el projecte de Pressupostos del 2024 ia implementar les mesures amb què ja s'han compromès: "Les eleccions queden lluny", ha afegit.

Tot això després que el president català hagi reiterat la voluntat d'esgotar els quatre anys de la legislatura i de celebrar les eleccions quan toquen, el febrer del 2025.

PACTE PSOE-SUMAR

Sobre les mesures que inclouen el pacte entre PSOE i Sumar, considera que "la música, en general, pot sonar bé" però s'ha preguntat com es duran a terme perquè moltes -ha dit- són competència de les autonomies.

"Hem de veure el desenvolupament al calendari i la dotació pressupostària d'aquestes mesures, perquè algunes no són fàcils. S'hauran de respectar les competències de la Generalitat", ha recalcat Aragonès, que creu que una de les mesures que podria haver inclòs el pacte és la millora del finançament i de recursos en salut.

També ha avisat que, si hi ha investidura, no serà l'únic acord que hagi de fer Sánchez, i per això "encara falten peces en aquest puzle si finalment hi ha un acord global" per a la seva investidura.

RODALIES I FINANÇAMENT

A més, ha situat la petició d'un traspàs integral de Rodalies i la millora del finançament de Catalunya com a principals esculls actualment de la negociació, en assegurar que són els àmbits en què menys han avançat.

"En aquests àmbits no anem bé, i són dos àmbits en què, més enllà de la posició que tinguem a Catalunya en relació amb la independència i l'amnistia, hi ha una àmplia majoria de ciutadans que creuen que s'ha de resoldre", ha sostingut .

Després de tornar a reclamar la necessitat d'aconseguir un acord per celebrar un referèndum a Catalunya, ha defensat que els referèndums sempre són "vinculants", com a mínim políticament.

CONSELL DE LA REPÚBLICA

Tot i això, no s'ha volgut pronunciar sobre si ho ha de ser la consulta entre les bases del Consell de la República (CdRep), que va avalar amb un 74,9% promoure el bloqueig de la investidura de Pedro Sánchez (PSOE): "No em incumbeix".

Aragonès també ha negat que hi hagi hagut alguna via de negociació entre ERC i el PP, i ha insistit que Sánchez és l'únic que té la resposta a la pregunta de si hi haurà investidura.

I després de constatar que el líder socialista haurà d'arribar a acords amb moltes formacions, ha incidit que totes seran "imprescindibles per a tots els acords durant tot el temps, per a la investidura i per a la resta de la legislatura".