Maite Pagaza / Cs

La vicepresidenta de la Comissió de Llibertats, Justícia i Interior i eurodiputada de Ciutadans, Maite Pagazaurtundua , va demanar a la ministra de Justícia, Pilar Llop, que digui “no” oberta i públicament a l'amnistia que s'està negociant perquè “debilitarà greument l'Estat de Dret a Espanya".

Durant la compareixença de Llop davant la comissió de Llibertats de l'Eurocambra, Pagaza va assenyalar que la ministra li ha dit no saber “res” de l'amnistia que s'està negociant. “I jo hi crec. Però el càrrec exigeix que s'assabenti i que sigui valent. I que digui no. Ho farà?”, va plantejar davant els eurodiputats.



Prèviament, l'eurodiputada de CS havia denunciat que a Espanya, la investidura del Govern espanyol “depèn de l'amnistia sobre delictes de malversació, corrupció, atacs contra l'estat de dret i la seva separació de poders. Perquè ho reclama un pròfug de la justícia”.



"Aquest Parlament ha assenyalat tres vegades els contactes estrets i regulars entre funcionaris russos i aquest entorn, assenyalant la necessitat de recerca i reconeixent que aquests formaven part d'una estratègia més àmplia de Rússia per desestabilitzar la Unió", ha recordat.



També ha dit que la Unió Europea s'ha pronunciat davant d'amnisties que amenaçaven l'Estat de Dret. Per exemple, a Romania el partit del govern va intentar eludir les responsabilitats penals de casos de corrupció.



Així mateix, es va referir al Consell General del Poder Judicial i va reclamar una actuació de la ministra de Justícia, que tampoc no ha fet res en aquesta matèria sota pretext que correspon al Congrés i al Senat la renovació.

Pagaza va recordar que l'informe sobre l'Estat de Dret a la UE va celebrar el mes de juliol passat que països com Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg, Portugal, Suècia, Finlàndia, i fins i tot Hongria, han seguit les recomanacions de la Comissió per reduir la politització de la justícia i millorar la independència dels jutges. "El sistema de canvi de cromos per al poder judicial és un tongo a l'esperit de la llei", va denunciar.



De fet, la Comissió de Venècia i la Comissió europea recomanen que els jutges elegeixin els seus parells per al govern del poder judicial.

“Quan el govern vol es fan lleis i amb una llei que segueixi les recomanacions podria passar pàgina per sempre de les esbandidas entre partits polítics”, va plantejar.

“Per quan la llei que segueixi les recomanacions de la comissió de Venècia i girar full per sempre dels glopeigs entre partits polítics?”, va preguntar Pagaza a la ministra.

Després de la reunió, Pagaza va subratllar que jutges i fiscals s'han pronunciat sobre els perills que pateixen el poder judicial. “És responsabilitat de la ministra de Justícia vetllar perquè l'Estat de dret no es debiliti, que és cosa de tots els europeus.

La ministra de Justícia no pot mostrar desinterès sobre una cosa tan important que suposa negar tot allò que han fet durant anys les Forces de Seguretat de l'Estat, la fiscalia, els jutges... en una sèrie de casos que impliquen malversació, corrupció i atacs contra l'estat de dret”, va concloure.