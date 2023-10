En totes les respostes donava a entendre que no era una opció que contemplés, però aquest dijous en una entrevista del Món a RAC1 ha tancat la porta definitivament a aquesta possibilitat.

"He decidit no ser ministra. El meu espai polític m'ha demanat amb insistència que m'ho plantegi. M'ho he plantejat molt seriosament i m'he convençut que no en seré ministra", ha declarat contundentment.



L'alcaldessa n'ha detallat els motius. " No vull ser ministra per motius personals . Tinc dos nens i vull viure la seva criança. Però també per motius polítics. Una mateixa persona no ha d'estar a tot arreu", ha conclòs.

CONTINUA LA SEVA GUERRA OBERTA AMB PAU ESGLÉSIES

Després d'unes polèmiques declaracions a Colau als mitjans, l'exvicepresident del govern i exlíder de Podem Pablo Iglesias ha advertit l'exalcaldessa de Barcelona i líder dels comuns, Ada Colau, que la seva "amenaça" a Podem sobre la qual manté un gran ascendent malgrat si no té càrrec orgànic, suposa "una falta de respecte inaudita i tindrà evidentment conseqüències".

En declaracions a RAC1, Iglesias ha carregat contra l'exalcaldessa després que aquesta instés, en una entrevista a La2 i Ràdio 4, Podem a complir l'acord amb Sumar davant de possibles conseqüències econòmiques: "Ho ha signat i ho ha de complir, perquè si no ho compleix tampoc tindrà tot el retorn que té en matèria econòmica", va dir ahir la líder dels comuns. Colau es referia a la possibilitat que els cinc diputats de Podem integrats al grup parlamentari de Sumar no mantinguin la disciplina de grup, per exemple, a la investidura de Pedro Sánchez.



Iglesias, primer en un article al diari Ara, ha carregat contra la seva antiga aliada, a qui ha acusat de reflectir a l'entrevista la seva "frustració autoritària" i una "exhibició d'impotència" amb Podem i li ha demanat respectar la seva autonomia dins de Sumar. Poc després al programa El Món a RAC1, l'exvicepresident ha dit que l'exalcaldessa "es pot guardar el seu autoritarisme on el càpiga".

"Em sembla patètic que Colau pretengui exercir un poder que no té", ha assenyalat Iglesias en al·lusió a la retirada dels diners que li correspon a Podem per la seva presència al Congrés a què es va referir Colau. "És una barbaritat", ha insisteix l'exlíder morat qui veu en les paraules de la cap dels comuns un empassa-la: "U obeïu o us traiem els diners", ha traduït.

"El que ha de fer és disculpar-se i no continuar amb amenaces i arrogància , perquè aquesta lògica no ajuda a l'acord d'esquerres”, ha advertit l'exvicepresident, que ha recordat que els drets econòmics dels partits "són proporcionals al pes que té cadascun i això no ho pot dubtar ni Colau ni Díaz”.

Iglesias ha lamentat la falta de lleialtat que, al seu parer, suposen les paraules de Colau. “Nosaltres sempre hem defensat Ada com a lleons; sempre hem estat lleials fins i tot en els contextos més difícils. Crec que un mínim de lleialtat i decència s'ha de mantenir ”, ha dit, alhora que ha emplaçat l'exalcaldessa a demanar perdó a Podem.

Iglesias ha reivindicat que Podem ha de tenir representació al nou executiu. "Si Podem no forma part del govern entenc perfectament que els seus diputats diguin que no han de combregar", ha reconegut l'exlíder morat. De fet, Podem manté entre les exigències que Irene Montero retingui el Ministeri d'Igualtat.

ADA COLAU RESPON A PABLO IGLESIAS

"Estic aquí donant la cara, no vull entrar al fang dels atacs personals", ha manifestat l'exalcaldessa, que ha deixat caure que ha rebut " molts missatges de solidaritat ", també de dirigents de Podem.

Tot i això, ha assenyalat que el fet que els morats "qüestionin gairebé cada dia" el lideratge de Yolanda Díaz, l'espai de Sumar o que insinuï que anirà "per lliure" suposa una "deslleialtat permanent" difícil de sostenir. Davant d'aquesta actitud, ha subratllat que ella no ha llançat "cap amenaça", sinó que ha considerat oportú recordar que hi ha un acord signat que "beneficia molt Podem" -en termes econòmics s'emporta el 23% del que rep Sumar- i que per això mateix ho va signar. "No és una amenaça, això ens vincula a tots", ha afirmat.

A més, si bé Iglesias va retreure a Colau que des del seu partit se l'ha defensada sempre quan ha estat víctima de casos de 'lawfare', l'exalcaldessa ha replicat que els Comuns han defensat i denunciat sempre els atacs que ha rebut ell per part de lextrema dreta. "Sense cap titubeig", ha conclòs.