Foto: Europa Press

L' exvicepresident del Govern i històric dirigent del PSOE, Alfonso Guerra, ha assenyalat aquest dijous 26 d'octubre que recolza una reducció de l'horari de treball que desemboqués en una setmana laboral de quatre dies, però ha rebutjat considerar-se "seguidor" de la líder de Sumar, Yolanda Díaz , que defensa posicionaments en aquesta línia, i sobre això de la també vicepresidenta segona del Govern en funcions ha comentat que no sap "si ha llegit alguna cosa alguna vegada".

El que fos també vicesecretari general del PSOE s'ha pronunciat així en una entrevista a Canal Sur Radio, en què ha comentat que al Congrés del Partit Socialista Francès es va arribar a votar fa uns anys una esmena per apostar per una setmana laboral de 32 anys hores que en aquell moment van batejar com a esmena Alfonso Guerra, perquè anava en línia amb el seu pensament, però que finalment no va resultar aprovada.

Més tard li han preguntat si llavors està "d'acord amb Yolanda Díaz", i ha respost que "jo amb ella no". "En tot cas, ella amb mi, amb 5 anys d'endarreriment", ha afegit Guerra abans d'oposar-se que se'l pugui posar de "seguidor de la senyora", en al·lusió a la líder de Sumar.

L'acord per a un govern de coalició que el PSOE i Sumar van subscriure dimarts passat recull el compromís de reduir "la jornada laboral màxima legal sense reducció salarial per establir-la en 37 hores i mitja setmanals", si bé aclareix que "la seva aplicació es produirà de forma progressiva reduint-se fins a les 38,5 hores el 2024 i culminant-se el 2025".

Guerra ha remarcat que fa que proposa "fa molt de temps" aquesta idea d'una setmana laboral de quatre dies, "fa molts anys", i ha comentat que "tots aquests no s'assabenten de res". "Arriben tard a tot", ha afegit.

Finalment, a la pregunta de si creu que "pot ser que Yolanda Díaz ho hagi llegit" a ell, Alfonso Guerra ha respost que no ho sap. "No ho sé. No sé si ha llegit, si ha llegit alguna cosa", ha dit el veterà referent socialista.